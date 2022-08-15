***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 18:32
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Hayır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
31
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KARAR TARİHİ: 15.08.2022
KARAR SAYISI : 31
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz
13:112.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 26,44
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:1117,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:1118,2202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:111.026,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.026,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,65
BIST En Aktif Hisseler13:11
|CMBTN
|264,30
|34.191.289
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|14.915.666
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|IZMDC
|3,03
|242.713.259
|% 9,78
|
|MANAS
|23,48
|141.764.632
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|43.751.470
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,02
|132.953.435
|% -8,32
|
|AGHOL
|75,70
|210.685.984
|% -7,74
|
|ATEKS
|44,88
|16.660.661
|% -6,85
|
|THYAO
|64,55
|3.199.478.176
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,20
|2.880.843.635
|% 4,42
|
|GARAN
|18,76
|857.811.856
|% 2,51
|
|KCHOL
|42,24
|843.625.429
|% 4,14
|
|YKBNK
|5,52
|838.349.110
|% 0,73
|
|YKBNK
|5,52
|838.349.110
|% 0,73
|
|ZOREN
|2,75
|370.681.089
|% 4,17
|
|EKGYO
|3,55
|421.179.728
|% 0,85
|
|HLGYO
|2,84
|281.676.767
|% 1,79
|
|ODAS
|4,27
|401.270.876
|% -3,83
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9630
|% 0,03
|
|Euro
|18,2066
|18,2202
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,5287
|21,6366
|% -0,28
|
|Frank
|18,8347
|18,9481
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7706
|4,7946
|% 0,03
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.856
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.891
|6.941
|-15,00
|
|Yarım
|3.358
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-0,85
|