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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2022 18:15
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KARAR TARİHİ: 27.10.2022  
KARAR SAYISI : 43
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI  
a) Şirketimizin 30.09.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya  İlişkin  Esaslar Tebliği  uyarınca Sermaye  Piyasası  Kurulu  tarafından  düzenlenen  formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve  faaliyet  raporunun  önemli  konularda gerçeğe aykırı  bir açıklama  veya  açıklamanın yapıldığı  tarih  itibarıyla  yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki  finansal  raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketimizin finansal  durumunu,  karşı karşıya  olduğu önemli  riskler ve belirsizliklerle birlikte,  dürüstçe  yansıttığını  beyan ederiz.
            
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074751


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Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.593 6.677 -59,00  
Yarım 3.213 3.265 -29,00  
Çeyrek 1.611 1.632 -15,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 -0,42  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,25  
B. Petrol 93,45 93,45 -1,59  
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