***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.06.2023 18:58
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157433
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1134
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,4935
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.478,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 28,01
|Açılış
|: 1.478,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3634
|23,3684
|% 0,49
|
|Euro
|25,3631
|25,4172
|% 1,89
|
|Sterlin
|29,2263
|29,3729
|% 1,33
|
|Frank
|25,8500
|26,0057
|% 1,56
|
|Riyal
|6,2130
|6,2442
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|27,39
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.479
|27,63
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-2,59
|