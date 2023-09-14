***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.09.2023 12:20
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194907
BIST
'
14:067.915
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -98,95
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:0626,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0178
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:0628,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0680
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:061.653,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.653,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ELITE
|39,60
|39.571.607
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|121.088.553
|% 9,99
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|752.118.144
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|97.307.084
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|19.460.085
|% -9,97
|
|BYDNR
|44,62
|42.035.826
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|SASA
|48,96
|5.998.396.305
|% -1,49
|
|SISE
|55,35
|3.739.124.951
|% 0,18
|
|ENKAI
|38,08
|3.288.523.343
|% 3,09
|
|ISCTR
|21,38
|3.283.251.001
|% -0,74
|
|THYAO
|229,30
|3.000.303.745
|% -1,04
|
|KATMR
|1,99
|317.976.343
|% -4,33
|
|ISCTR
|21,38
|3.283.251.001
|% -0,74
|
|ZOREN
|4,70
|619.909.578
|% -2,29
|
|SASA
|48,96
|5.998.396.305
|% -1,49
|
|SKBNK
|5,32
|672.268.202
|% -3,27
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9438
|26,9535
|% 0,07
|
|Euro
|28,9790
|28,9874
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,4910
|33,6590
|% -0,17
|
|Frank
|30,0428
|30,2238
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1616
|7,1975
|% 0,02
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,34
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|10.997
|11.075
|-30,00
|
|Yarım
|5.516
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,63
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|1,15
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -72, 67 kaybederek (% -0.86 ) 8, 379
-
14:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KATMR, ISCTR, TRKCM
-
14:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ASUZU, EMKEL
-
14:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, SISE, ENKAI
-
14:21XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 70, 522.00 milyon TL de