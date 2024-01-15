***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.01.2024 16:05
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240154
BIST
'
16:428.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 67,33
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4230,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4232,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0382
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:421.987,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.987,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|267,00
|179.286.166
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.254.319
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.889.411
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|139.692.993
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.701.447
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,88
|50.432.385
|% -6,27
|
|IZFAS
|14,30
|57.850.521
|% -6,17
|
|SAMAT
|46,20
|298.064.507
|% -4,70
|
|THYAO
|252,00
|6.061.655.164
|% 0,40
|
|KCHOL
|161,80
|4.902.328.555
|% 4,05
|
|AKBNK
|43,12
|4.612.577.641
|% -0,32
|
|ISCTR
|25,44
|3.864.422.750
|% -2,00
|
|YKBNK
|22,50
|3.489.982.574
|% -1,92
|
|YKBNK
|22,50
|3.489.982.574
|% -1,92
|
|ISCTR
|25,44
|3.864.422.750
|% -2,00
|
|ADESE
|2,26
|276.268.800
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,28
|910.798.716
|% 1,10
|
|AKBNK
|43,12
|4.612.577.641
|% -0,32
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|32,9826
|32,9952
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1716
|38,3630
|% -0,19
|
|Frank
|35,0953
|35,3068
|% -0,23
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,56
|973,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,74
|2.054,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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16:57VKING
Yüzde 8.43 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 669 adet işlem
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ISCTR, YKBNK
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, ASTOR
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 99 artarak (% 0.76 ) 7, 147
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, YGYO, ADESE, MRGYO, MEGMT, IDEAS, FMIZP, HATEK, DOGUB, EDIP