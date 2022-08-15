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***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

15.08.2022 11:06
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim


***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )

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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2022 tarih ve E-12233903-350.03-24260 sayılı yazısı ile Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.
27.07.2022 Tarih ve PYŞ/PY.64/1070 Sayılı Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055338


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