***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
15.08.2022 11:06
***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2022 tarih ve E-12233903-350.03-24260 sayılı yazısı ile Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.
27.07.2022 Tarih ve PYŞ/PY.64/1070 Sayılı Faaliyet Yetki Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055338
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:49
|CMBTN
|240,30
|4.867.277
|% 9,98
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|CMENT
|41,20
|674.609
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|TSPOR
|6,73
|260.674.855
|% 9,97
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|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
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|TRCAS
|11,62
|34.400.642
|% 9,93
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|BARMA
|43,12
|542.347.844
|% -9,98
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|GZNMI
|62,85
|78.545.150
|% -9,96
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|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
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|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
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|AKENR
|1,87
|50.089.164
|% -5,56
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|THYAO
|62,55
|2.215.497.857
|% 0,24
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|ODAS
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|1.266.969.527
|% 9,16
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|GSRAY
|6,69
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|% 1,67
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|AKBNK
|10,21
|784.199.096
|% 2,10
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|DOHOL
|4,49
|726.293.239
|% -3,02
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|ODAS
|4,41
|1.266.969.527
|% 9,16
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|EKGYO
|3,55
|695.761.271
|% 0,28
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|GSRAY
|6,69
|1.121.630.823
|% 1,67
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|DOHOL
|4,49
|726.293.239
|% -3,02
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|YKBNK
|5,50
|711.944.779
|% 1,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,9596
|17,9660
|% 0,19
|
|Euro
|18,3224
|18,3300
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,6096
|21,7179
|% -0,39
|
|Frank
|18,9118
|19,0257
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,18
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|13:49
|Alış
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-25,88
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|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-13,79
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.956
|-86,00
|
|Tam
|6.882
|6.935
|-57,00
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|Yarım
|3.353
|3.391
|-27,00
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|Çeyrek
|1.682
|1.695
|-14,00
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|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,55
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|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,31
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|B. Petrol
|93,61
|93,61
|-4,54
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