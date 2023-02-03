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***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

03.02.2023 16:48
***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Bülbüloğlu Vinç payları, 06/02/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
 BULBULOGLU VINC XUTUM 06/02/2023
 BULBULOGLU VINC XTUMY 06/02/2023
 BULBULOGLU VINC XYLDZ 06/02/2023
 BULBULOGLU VINC XHARZ 06/02/2023
 BULBULOGLU VINC XUSIN 06/02/2023
 BULBULOGLU VINC XMESY 06/02/2023
 BULBULOGLU VINC XSANK 06/02/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109435


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AYEN 31,90 79.966.234 % 10,00  
ISSEN 63,80 44.341.664 % 10,00  
FLAP 13,09 26.711.542 % 10,00  
DITAS 32,12 9.397.906 % 10,00  
DURDO 39,82 3.534.034 % 10,00  
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Sterlin 22,6078 22,7212 % -1,42  
Frank 20,2349 20,3568 % -1,27  
Riyal 4,9998 5,0249 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -47,62  
Altın Gr. 1.128 1.129 -26,97  
Cumhuriyet 7.729 7.846 -150,00  
Tam 7.700 7.789 -72,00  
Yarım 3.762 3.812 -35,00  
Çeyrek 1.881 1.906 -17,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 -1,13  
Gümüş Gr. 13,51 13,53 -0,65  
B. Petrol 79,83 79,83 -2,34  
Seans Raporu 18:05
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