***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BVSAN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBülbüloğlu Vinç payları, 06/02/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBULBULOGLU VINC XUTUM 06/02/2023BULBULOGLU VINC XTUMY 06/02/2023BULBULOGLU VINC XYLDZ 06/02/2023BULBULOGLU VINC XHARZ 06/02/2023BULBULOGLU VINC XUSIN 06/02/2023BULBULOGLU VINC XMESY 06/02/2023BULBULOGLU VINC XSANK 06/02/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109435BIST