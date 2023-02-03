***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
03.02.2023 16:48
***BVSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BVSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Bülbüloğlu Vinç payları, 06/02/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BULBULOGLU VINC XUTUM 06/02/2023
BULBULOGLU VINC XTUMY 06/02/2023
BULBULOGLU VINC XYLDZ 06/02/2023
BULBULOGLU VINC XHARZ 06/02/2023
BULBULOGLU VINC XUSIN 06/02/2023
BULBULOGLU VINC XMESY 06/02/2023
BULBULOGLU VINC XSANK 06/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109435
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8335
En Düşük
18,7810
18:0520,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,2096
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,2998
18:051.128,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -26,95
|Açılış
|: 1.128,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8064
|18,8335
|% 0,18
|
|Euro
|20,2990
|20,3326
|% -1,02
|
|Sterlin
|22,6078
|22,7212
|% -1,42
|
|Frank
|20,2349
|20,3568
|% -1,27
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-47,62
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,97
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.700
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.762
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|-0,65
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-2,34
|