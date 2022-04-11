***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.03.2022Tescil Tarihi05.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2022 -10555AçıklamalarBirleşik Fon Bankası A.Ş.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019045BIST