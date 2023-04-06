***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.03.2023Tescil Tarihi31.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.03.2023-10802AçıklamalarBirleşik Fon Bankası A.Ş.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132348BIST