***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
06.08.2020 19:28
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
97.207 137.574 234.781 73.344 115.952 189.296
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 97.207 137.574 234.781 73.344 115.952 189.296
Teminat Mektupları
97.207 137.574 234.781 73.344 115.952 189.296
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
8.833 24.030 32.863 8.851 20.856 29.707
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
88.374 113.544 201.918 64.493 95.096 159.589
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.841.288 258.245 3.099.533 2.778.059 223.556 3.001.615
EMANET KIYMETLER
56.385 7.070 63.455 16.079 6.224 22.303
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10 212 222 10 183 193
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
51.450 5.082 56.532 11.040 4.501 15.541
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
117 472 589 117 409 526
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.187 1.257 3.444 2.187 1.090 3.277
Emanet Kıymet Alanlar
2.621 47 2.668 2.725 41 2.766
REHİNLİ KIYMETLER
2.784.690 249.845 3.034.535 2.761.767 216.177 2.977.944
Menkul Kıymetler
1.046 924 1.970 1.046 802 1.848
Teminat Senetleri
871 115.858 116.729 871 100.050 100.921
Emtia
8 0 8 8 0 8
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.679.331 0 2.679.331 2.656.408 0 2.656.408
Diğer Rehinli Kıymetler
103.321 133.063 236.384 103.321 115.325 218.646
Rehinli Kıymet Alanlar
113 0 113 113 0 113
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
213 1.330 1.543 213 1.155 1.368
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.938.495 395.819 3.334.314 2.851.403 339.508 3.190.911
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 211.173 209.499 81.407 101.048
Kredilerden Alınan Faizler
128.625 114.561 60.125 55.746
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
33.970 57.803 16.148 26.361
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 149 0 149
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
48.349 36.792 5.044 18.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
113 0 1 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
48.236 36.792 5.043 18.690
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
229 194 90 102
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -140.447 -100.957 -47.641 -48.384
Mevduata Verilen Faizler
-2.204 -4.051 -1.159 -2.007
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-138.172 -96.780 -46.446 -46.320
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-71 -126 -36 -57
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
70.726 108.542 33.766 52.664
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.031 547 489 240
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.375 841 685 409
Gayri Nakdi Kredilerden
1.251 776 623 373
Diğer
124 65 62 36
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-344 -294 -196 -169
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -1 -1 0
Diğer
-342 -293 -195 -169
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -6.928 28 -2.365 -400
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
222 -30 274 -5
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-7.150 58 -2.639 -395
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 4.390 7.757 1.797 2.482
FAALİYET BRÜT KÂRI
69.219 116.874 33.687 54.986
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -109.205 -8.753 -101.826 -3.485
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-19.069 -15.733 -8.638 -7.141
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -10.468 -9.557 -5.595 -4.842
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.523 82.831 -82.372 39.518
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-69.523 82.831 -82.372 39.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-7 -9.088 -19.939 -4.397 -9.175
Cari Vergi Karşılığı
-10.790 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-5 1.058.561 1.939.436 2.997.997 1.088.495 1.631.630 2.720.125
Krediler
277.421 1.939.436 2.216.857 270.605 1.631.630 1.902.235
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
779.291 0 779.291 816.041 0 816.041
Devlet Borçlanma Senetleri
779.291 0 779.291 816.041 0 816.041
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
58.395 5.679 64.074 52.595 5.679 58.274
Özel Karşılıklar (-)
-56.546 -5.679 -62.225 -50.746 -5.679 -56.425
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0