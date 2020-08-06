***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER97.207 137.574 234.781 73.344 115.952 189.296GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 97.207 137.574 234.781 73.344 115.952 189.296Teminat Mektupları97.207 137.574 234.781 73.344 115.952 189.296Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler8.833 24.030 32.863 8.851 20.856 29.707Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları88.374 113.544 201.918 64.493 95.096 159.589Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.841.288 258.245 3.099.533 2.778.059 223.556 3.001.615EMANET KIYMETLER56.385 7.070 63.455 16.079 6.224 22.303Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10 212 222 10 183 193Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler51.450 5.082 56.532 11.040 4.501 15.541Tahsile Alınan Diğer Kıymetler117 472 589 117 409 526İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.187 1.257 3.444 2.187 1.090 3.277Emanet Kıymet Alanlar2.621 47 2.668 2.725 41 2.766REHİNLİ KIYMETLER2.784.690 249.845 3.034.535 2.761.767 216.177 2.977.944Menkul Kıymetler1.046 924 1.970 1.046 802 1.848Teminat Senetleri871 115.858 116.729 871 100.050 100.921Emtia8 0 8 8 0 8Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.679.331 0 2.679.331 2.656.408 0 2.656.408Diğer Rehinli Kıymetler103.321 133.063 236.384 103.321 115.325 218.646Rehinli Kıymet Alanlar113 0 113 113 0 113KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER213 1.330 1.543 213 1.155 1.368BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.938.495 395.819 3.334.314 2.851.403 339.508 3.190.911Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 211.173 209.499 81.407 101.048Kredilerden Alınan Faizler128.625 114.561 60.125 55.746Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler33.970 57.803 16.148 26.361Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 149 0 149Menkul Değerlerden Alınan Faizler48.349 36.792 5.044 18.690Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar113 0 1 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler48.236 36.792 5.043 18.690Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri229 194 90 102FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -140.447 -100.957 -47.641 -48.384Mevduata Verilen Faizler-2.204 -4.051 -1.159 -2.007Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-138.172 -96.780 -46.446 -46.320Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-71 -126 -36 -57İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ70.726 108.542 33.766 52.664NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.031 547 489 240Alınan Ücret ve Komisyonlar1.375 841 685 409Gayri Nakdi Kredilerden1.251 776 623 373Diğer124 65 62 36Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-344 -294 -196 -169Gayri Nakdi Kredilere-2 -1 -1 0Diğer-342 -293 -195 -169TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -6.928 28 -2.365 -400Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)222 -30 274 -5Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-7.150 58 -2.639 -395DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 4.390 7.757 1.797 2.482FAALİYET BRÜT KÂRI69.219 116.874 33.687 54.986KREDİ KARŞILIKLARI (-)V-IV-5 -109.205 -8.753 -101.826 -3.485PERSONEL GİDERLERİ (-)-19.069 -15.733 -8.638 -7.141DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -10.468 -9.557 -5.595 -4.842NET FAALİYET KARI (ZARARI)-69.523 82.831 -82.372 39.518BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-69.523 82.831 -82.372 39.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-7 -9.088 -19.939 -4.397 -9.175Cari Vergi Karşılığı-10.790 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)V-I-5 1.058.561 1.939.436 2.997.997 1.088.495 1.631.630 2.720.125Krediler277.421 1.939.436 2.216.857 270.605 1.631.630 1.902.235Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar779.291 0 779.291 816.041 0 816.041Devlet Borçlanma Senetleri779.291 0 779.291 816.041 0 816.041Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar58.395 5.679 64.074 52.595 5.679 58.274Özel Karşılıklar (-)-56.546 -5.679 -62.225 -50.746 -5.679 -56.425SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0