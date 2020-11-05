***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER86.399 148.031 234.430 73.344 115.952 189.296GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 86.399 148.031 234.430 73.344 115.952 189.296Teminat Mektupları86.399 148.031 234.430 73.344 115.952 189.296Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler8.795 27.484 36.279 8.851 20.856 29.707Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları77.604 120.547 198.151 64.493 95.096 159.589Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.833.264 300.212 3.133.476 2.778.059 223.556 3.001.615EMANET KIYMETLER88.365 8.288 96.653 16.079 6.224 22.303Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10 251 261 10 183 193Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler83.430 5.988 89.418 11.040 4.501 15.541Tahsile Alınan Diğer Kıymetler117 538 655 117 409 526İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.187 1.457 3.644 2.187 1.090 3.277Emanet Kıymet Alanlar2.621 54 2.675 2.725 41 2.766REHİNLİ KIYMETLER2.744.686 290.406 3.035.092 2.761.767 216.177 2.977.944Menkul Kıymetler1.046 1.054 2.100 1.046 802 1.848Teminat Senetleri871 136.311 137.182 871 100.050 100.921Emtia8 0 8 8 0 8Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.639.327 0 2.639.327 2.656.408 0 2.656.408Diğer Rehinli Kıymetler103.321 153.041 256.362 103.321 115.325 218.646Rehinli Kıymet Alanlar113 0 113 113 0 113KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER213 1.518 1.731 213 1.155 1.368BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.919.663 448.243 3.367.906 2.851.403 339.508 3.190.911Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 352.516 315.407 141.343 105.908Kredilerden Alınan Faizler228.862 154.611 100.237 40.050Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler51.838 82.511 17.868 24.708Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 265 0 116Menkul Değerlerden Alınan Faizler71.403 77.784 23.054 40.992Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar225 0 112 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler71.178 77.784 22.942 40.992Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri413 236 184 42FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -238.434 -164.425 -97.987 -63.468Mevduata Verilen Faizler-3.639 -6.425 -1.435 -2.374Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-234.688 -157.824 -96.516 -61.044Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-107 -176 -36 -50İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ114.082 150.982 43.356 42.440NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.442 892 411 345Alınan Ücret ve Komisyonlar2.004 1.347 629 506Gayri Nakdi Kredilerden1.810 1.254 559 478Diğer194 93 70 28Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-562 -455 -218 -161Gayri Nakdi Kredilere-3 -3 -1 -2Diğer-559 -452 -217 -159TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -12.910 119 -5.982 91Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-22 99 -244 129Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-12.888 20 -5.738 -38DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 40.734 9.871 36.344 2.114FAALİYET BRÜT KÂRI143.348 161.864 74.129 44.990KREDİ KARŞILIKLARI (-)V-IV-5 -138.763 -10.575 -29.558 -1.822PERSONEL GİDERLERİ (-)-28.580 -24.721 -9.511 -8.988DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -24.473 -14.022 -14.005 -4.465NET FAALİYET KARI (ZARARI)-48.468 112.546 21.055 29.715BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-48.468 112.546 21.055 29.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-7 -20.784 -26.292 -11.696 -6.353Cari Vergi Karşılığı-16.105 -27.116 -5.315 -6.229Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.679 0 -6.381 -124Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 824 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 -69.252 86.254 9.359 23.362DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-8 -69.252 86.254 9.359 23.362Grubun Karı (Zararı)-69.252 86.254 9.359 23.362Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.254 86.254 0 86.254Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 86.440 -86.440 -153.674 0 -153.674Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.440 -86.440 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 0 0 -153.674 0 -153.674Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 86.254 660.607 0 660.607Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135.052 709.779 0 709.779TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135