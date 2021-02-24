***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER81.191 139.736 220.927 73.344 115.952 189.296GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 81.191 139.736 220.927 73.344 115.952 189.296Teminat Mektupları81.191 139.736 220.927 73.344 115.952 189.296Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler8.881 25.229 34.110 8.851 20.856 29.707Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları72.310 114.507 186.817 64.493 95.096 159.589Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.772.856 289.911 3.062.767 2.778.059 223.556 3.001.615EMANET KIYMETLER90.399 8.102 98.501 16.079 6.224 22.303Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10 247 257 10 183 193Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler85.762 5.874 91.636 11.040 4.501 15.541Tahsile Alınan Diğer Kıymetler117 506 623 117 409 526İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.187 1.424 3.611 2.187 1.090 3.277Emanet Kıymet Alanlar2.323 51 2.374 2.725 41 2.766REHİNLİ KIYMETLER2.682.244 279.788 2.962.032 2.761.767 216.177 2.977.944Menkul Kıymetler1.046 991 2.037 1.046 802 1.848Teminat Senetleri871 133.422 134.293 871 100.050 100.921Emtia8 0 8 8 0 8Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.576.885 0 2.576.885 2.656.408 0 2.656.408Diğer Rehinli Kıymetler103.321 145.375 248.696 103.321 115.325 218.646Rehinli Kıymet Alanlar113 0 113 113 0 113KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER213 2.021 2.234 213 1.155 1.368BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.854.047 429.647 3.283.694 2.851.403 339.508 3.190.911Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 460.706 434.852Kredilerden Alınan Faizler49.744 209.665Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler77.537 102.850Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 300Menkul Değerlerden Alınan Faizler87.156 121.759Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar225 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler86.931 121.759Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri246.269 278FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -450.401 -245.852Mevduata Verilen Faizler-6.814 -8.454Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-115.742 -237.177Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-144 -220İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri0 0Diğer Faiz Giderleri-327.701 -1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.305 189.000NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.958 1.295Alınan Ücret ve Komisyonlar3.794 1.957Gayri Nakdi Kredilerden3.508 1.753Diğer286 204Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-836 -662Gayri Nakdi Kredilere-4 -3Diğer-832 -659TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -10.682 385Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)31 54Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-10.713 331DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 106.035 52.169FAALİYET BRÜT KÂRI108.616 242.849KREDİ KARŞILIKLARI (-)V-IV-5 -5.079 -14.372PERSONEL GİDERLERİ (-)-36.255 -33.387DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -30.673 -19.122NET FAALİYET KARI (ZARARI)36.609 175.968BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.609 175.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-8 -4.849 -40.916Cari Vergi KarşılığıV-IV-8 0 -33.696Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-8 -4.849 -7.220Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-8 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-9 31.760 135.052DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-9 31.760 135.052Grubun Karı (Zararı)31.760 135.052Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.052 135.052 0 135.052Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 86.440 -86.440 -153.674 0 -153.674Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.440 -86.440 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 0 0 153.674 0 153.674Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135.052 709.779 0 709.779Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135.052 0 0 709.779TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 -3.701 0 0 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 135.052 0 0 709.779Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 1.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.339Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.760 0 0 31.760Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.052 135.052 -135.052 -135.052 0 -135.052Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.052 -135.052 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.052 0 0 -135.052 0 -135.052Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -17.030.594 31.760 607.826 0 607.826Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)628.908 72.010 700.918 527.195 53.673 580.868Nakit ve Nakit Benzerleri626.594 72.010 698.604 524.847 53.673 578.520Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 1.014 61 1.075 481 38 519BankalarV-I-3 625.580 71.949 697.529 524.366 53.635 578.001Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 2.314 0 2.314 2.348 0 2.348Devlet Borçlanma Senetleri2.314 0 2.314 2.348 0 2.348Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarV-I-11 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)V-I-5 951.344 1.591.642 2.542.986 1.088.495 1.631.630 2.720.125Krediler174.037 1.591.642 1.765.679 270.605 1.631.630 1.902.235Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar775.461 0 775.461 816.041 0 816.041Devlet Borçlanma Senetleri775.461 0 775.461 816.041 0 816.041Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar58.708 5.828 64.536 52.595 5.679 58.274Özel Karşılıklar (-)-56.862 -5.828 -62.690 -50.746 -5.679 -56.425SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)62.243 0 62.243 81.824 0 81.824MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.025 0 1.025 1.078 0 1.078Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.025 0 1.025 1.078 0 1.078YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞIV-I-13 16.105 0 16.105 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 12.097 0 12.097 17.323 0 17.323DİĞER AKTİFLERV-I-15 23.477 18.382 41.859 22.771 14.590 37.361VARLIKLAR TOPLAMI1.695.199 1.682.034 3.377.233 1.738.686 1.699.893 3.438.579YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 111.016 128.443 239.459 61.952 96.411 158.363ALINAN KREDİLERV-II-3 0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.084 0 2.084 1.964 0 1.964İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLARV-II-7 54.490 66.848 121.338 112.220 72.539 184.759Genel Karşılıklar5.616 0 5.616 52.543 0 52.543Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı21.503 0 21.503 21.024 0 21.024Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar27.371 66.848 94.219 38.653 72.539 111.192CARİ VERGİ BORCUV-II-8 2.715 0 2.715 9.174 0 9.174ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 831.682 1.479.847 2.311.529 872.259 1.437.137 2.309.396Krediler831.682 1.479.847 2.311.529 872.259 1.437.137 2.309.396Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER35.478 56.804 92.282 19.272 45.872 65.144ÖZKAYNAKLARV-II-11 607.826 0 607.826 709.779 0 709.779Ödenmiş Sermaye460.522 0 460.522 460.522 0 460.522Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.362 0 -2.362 -3.701 0 -3.701Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri17.148.500 0 17.148.500 17.283.552 0 17.283.552Yasal Yedekler26.580 0 26.580 26.580 0 26.580Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler17.121.920 0 17.121.920 17.256.972 0 17.256.972Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-16.998.834 0 -16.998.834 -17.030.594 0 -17.030.594Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-17.030.594 0 -17.030.594 -17.165.646 0 -17.165.646Dönem Net Kâr veya Zararı31.760 0 31.760 135.052 0 135.052Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.645.291 1.731.942 3.377.233 1.786.620 1.651.959 3.438.579Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.760 135.052DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.339 374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.339 374Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.717 479Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-378 -105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.099 135.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı36.901 117.469Alınan Faizler732.263 317.393Ödenen Faizler-727.712 -131.810Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.794 1.957Elde Edilen Diğer Kazançlar106.066 52.223Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar523 2.344Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-59.129 -44.323Ödenen Vergiler-6.082 -33.944DiğerVI-1 -12.822 -46.371Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-158.978 288.281Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 -360Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışVI-1 1.395 -1.135Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-247.575 220.762Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -20.548 972Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-744 -915Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)81.222 66.561Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 27.272 2.396Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-122.077 405.750YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları32.014 -9.842İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-35.778 -33.775Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller68.304 1.305Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -766.254Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 789.575Diğer-512 -693FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit207.404 -459.651Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit341.117 -306.351Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-133.713 -153.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-1 -1.395 1.135Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)115.946 -62.608Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 574.148 636.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 690.094 574.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912337BIST