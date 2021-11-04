***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER489.004 162.995 651.999 81.191 139.736 220.927GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 489.004 162.995 651.999 81.191 139.736 220.927Teminat Mektupları489.004 162.995 651.999 81.191 139.736 220.927Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler8.779 24.040 32.819 8.881 25.229 34.110Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları480.225 138.955 619.180 72.310 114.507 186.817Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.512.300 699.096 3.211.396 2.772.856 289.911 3.062.767EMANET KIYMETLER260.437 9.387 269.824 90.399 8.102 98.501Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10 283 293 10 247 257Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler255.857 6.768 262.625 85.762 5.874 91.636Tahsile Alınan Diğer Kıymetler117 609 726 117 506 623İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.187 1.666 3.853 2.187 1.424 3.611Emanet Kıymet Alanlar2.266 61 2.327 2.323 51 2.374REHİNLİ KIYMETLER2.251.650 687.274 2.938.924 2.682.244 279.788 2.962.032Menkul Kıymetler1.046 1.194 2.240 1.046 991 2.037Teminat Senetleri871 153.967 154.838 871 133.422 134.293Emtia8 0 8 8 0 8Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.146.291 0 2.146.291 2.576.885 0 2.576.885Diğer Rehinli Kıymetler103.321 532.113 635.434 103.321 145.375 248.696Rehinli Kıymet Alanlar113 0 113 113 0 113KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER213 2.435 2.648 213 2.021 2.234BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.001.304 862.091 3.863.395 2.854.047 429.647 3.283.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 305.556 352.516 116.133 141.343Kredilerden Alınan Faizler115.949 228.862 41.878 100.237Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler107.537 51.838 43.338 17.868Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler81.965 71.403 30.845 23.054Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar193 225 112 112Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler81.772 71.178 30.733 22.942Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri105 413 72 184FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -179.886 -238.434 -71.361 -97.987Mevduata Verilen Faizler-28.286 -3.639 -15.615 -1.435Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-151.495 -234.688 -55.710 -96.516Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-105 -107 -36 -36İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ125.670 114.082 44.772 43.356NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.609 1.442 566 411Alınan Ücret ve Komisyonlar2.328 2.004 836 629Gayri Nakdi Kredilerden1.329 1.810 470 559Diğer999 194 366 70Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-719 -562 -270 -218Gayri Nakdi Kredilere-4 -3 -2 -1Diğer-715 -559 -268 -217TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -6.335 -12.910 -830 -5.982Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-200 -22 -32 -244Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.135 -12.888 -798 -5.738DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 6.135 40.734 1.953 36.344FAALİYET BRÜT KÂRI127.079 143.348 46.461 74.129KREDİ KARŞILIKLARI (-)V-IV-5 -9.759 -138.763 -2.805 -29.558PERSONEL GİDERLERİ (-)-29.876 -28.580 -10.626 -9.511DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -18.568 -24.473 -6.817 -14.005NET FAALİYET KARI (ZARARI)68.876 -48.468 26.213 21.055BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.876 -48.468 26.213 21.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-7 -11.794 -20.784 -7.167 -11.696Cari Vergi Karşılığı-15.249 -16.105 -7.192 -5.315Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-101 -4.679 -51 -6.381Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.556 0 76 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)