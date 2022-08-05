***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER506.409 293.183 799.592 487.104 245.165 732.269GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 506.409 293.183 799.592 487.104 245.165 732.269Teminat Mektupları506.409 293.183 799.592 487.104 245.165 732.269Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler8.487 42.517 51.004 8.763 34.250 43.013Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları497.922 250.666 748.588 478.341 210.915 689.256Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.395.007 608.956 3.003.963 2.134.451 505.137 2.639.588EMANET KIYMETLER220.064 16.367 236.431 247.325 13.842 261.167Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10 481 491 10 414 424Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler214.877 11.670 226.547 242.301 9.945 252.246Tahsile Alınan Diğer Kıymetler117 1.149 1.266 117 919 1.036İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.187 2.952 5.139 2.187 2.472 4.659Emanet Kıymet Alanlar2.873 115 2.988 2.710 92 2.802REHİNLİ KIYMETLER2.174.730 587.999 2.762.729 1.886.913 487.624 2.374.537Menkul Kıymetler1.046 2.250 3.296 1.046 1.799 2.845Teminat Senetleri871 265.963 266.834 871 226.340 227.211Emtia8 0 8 8 0 8Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.065.821 0 2.065.821 1.781.554 0 1.781.554Diğer Rehinli Kıymetler103.321 319.786 423.107 103.321 259.485 362.806Rehinli Kıymet Alanlar3.663 0 3.663 113 0 113KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER213 4.590 4.803 213 3.671 3.884BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.901.416 902.139 3.803.555 2.621.555 750.302 3.371.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 322.917 189.423 183.683 108.058Kredilerden Alınan Faizler150.306 74.071 89.094 39.548Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 35.974Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler93.349 51.120 57.325 32.516Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar113 81 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler93.236 51.039 57.325 32.516Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.228 33 1.137 20FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -209.882 -108.525 -116.919 -64.660Mevduata Verilen Faizler-42.785 -12.671 -21.036 -8.920Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-158.830 -95.785 -87.651 -55.705Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.267 -69 -8.232 -35İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ113.035 80.898 66.764 43.398NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.514 1.043 1.819 760Alınan Ücret ve Komisyonlar3.357 1.492 2.304 1.019Gayri Nakdi Kredilerden2.898 859 2.191 453Diğer459 633 113 566Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-843 -449 -485 -259Gayri Nakdi Kredilere-3 -2 -2 -1Diğer-840 -447 -483 -258TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 -22.101 -5.505 -12.389 -966Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 -168 0 151Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-22.101 -5.337 -12.389 -1.117DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 11.816 4.182 5.215 1.664FAALİYET BRÜT KÂRI105.264 80.618 61.409 44.856KREDİ KARŞILIKLARI (-)V-IV-5 -11.555 -6.954 -6.570 -3.275PERSONEL GİDERLERİ (-)-41.623 -19.250 -19.802 -8.960DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -17.433 -11.751 -9.762 -6.127NET FAALİYET KARI (ZARARI)34.653 42.663 25.275 26.494BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.653 42.663 25.275 26.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-7 -10.220 -4.627 -8.948 -5.070Cari Vergi KarşılığıV-IV-7 -17.701 -8.057 -13.274 -8.057Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiV-IV-7 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiV-IV-7 7.481 3.430 4.326 2.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 24.433 38.036 16.327 21.424DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-8 24.433 38.036 16.327 21.424Grubun Karı (Zararı)24.433 38.036 16.327 21.424Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -17.030.594 31.760 607.826 0 607.826TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.148.500 -17.030.594 31.760 607.826 0 607.826Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.036 38.036 0 38.036Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.760 31.760 -31.760 -31.760 0 -31.760Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.760 -31.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.760 0 0 -31.760 0 -31.760Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -2.362 0 0 0 0 0 0 17.116.740 -16.998.834 38.036 614.102 0 614.102Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -4.597 0 0 0 0 0 0 17.116.740 -16.998.834 27.764 601.595 0 601.595TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 -4.597 0 0 0 0 0 0 17.116.740 -16.998.834 27.764 601.595 0 601.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.433 24.433 0 24.433Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.764 27.764 -27.764 -27.764 0 -27.764Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.764 -27.764 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.764 0 0 -27.764 0 -27.764Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 -4.597 0 0 0 0 0 0 17.088.976 -16.971.070 24.433 598.264 0 598.264Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)914.981 133.246 1.048.227 857.076 116.914 973.990Nakit ve Nakit Benzerleri912.910 133.246 1.046.156 855.130 116.914 972.044Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 212 134 346 1.971 90 2.061BankalarV-I-4 912.698 133.112 1.045.810 853.159 116.824 969.983Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 2.071 0 2.071 1.946 0 1.946Devlet Borçlanma Senetleri2.071 0 2.071 1.946 0 1.946Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarV-I-3 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.716.210 3.521.150 5.237.360 1.288.251 2.693.754 3.982.005KredilerV-I-6 473.632 3.456.351 3.929.983 482.562 2.693.754 3.176.316Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-11 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 803.842Devlet Borçlanma Senetleri1.239.988 64.799 1.304.787 803.842 0 803.842Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar58.161 5.756 63.917 58.411 5.834 64.245Özel Karşılıklar (-)-55.571 -5.756 -61.327 -56.564 -5.834 -62.398SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-2 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLARV-II-7 82.099 188.452 270.551 71.717 153.170 224.887Genel Karşılıklar12.620 0 12.620 12.250 0 12.250Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı37.073 0 37.073 27.370 0 27.370Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar32.406 188.452 220.858 32.097 153.170 185.267CARİ VERGİ BORCUV-II-8 17.172 0 17.172 11.161 0 11.161ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 947.917 3.425.713 4.373.630 860.060 2.686.765 3.546.825Krediler947.917 3.425.713 4.373.630 860.060 2.686.765 3.546.825Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-13 35.494 64.033 99.527 33.398 101.960 135.358ÖZKAYNAKLARV-II-11 598.264 0 598.264 601.595 0 601.595Ödenmiş Sermaye460.522 0 460.522 460.522 0 460.522Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.597 0 -4.597 -4.597 0 -4.597Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri17.088.976 0 17.088.976 17.116.740 0 17.116.740Yasal Yedekler26.580 0