***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBirleşik Fon Bankası A.Ş. 31 Aralık 2019 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819146BIST