***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004284BIST