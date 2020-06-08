***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2020 14:53
Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849863
BIST
16:13110.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 733,91
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:136,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:137,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:13369,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,22
|Açılış
|: 369,01
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|20,60
|6.850.406
|% 9,98
|
|YONGA
|26,80
|319.968
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,22
|999.606
|% 9,91
|
|TACTR
|6,11
|1.120.515
|% 9,89
|
|SNKRN
|3,67
|6.789.483
|% 9,88
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|DIRIT
|1,25
|141.836
|% -3,10
|
|AVHOL
|1,71
|301.557
|% -2,29
|
|BNTAS
|3,72
|220.795.859
|% 6,29
|
|IHLGM
|1,36
|128.090.895
|% 3,82
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|SOKM
|12,02
|82.452.311
|% 1,61
|
|MPARK
|17,00
|77.546.564
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,76
|688.954.264
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,68
|475.985.992
|% 5,44
|
|GARAN
|8,34
|1.006.382.335
|% 0,60
|
|PETKM
|3,86
|446.245.117
|% 2,39
|
|IHLAS
|0,76
|65.446.236
|% 4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6283
|% 0,48
|
|Frank
|7,0565
|7,0990
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|4,38
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-20,00
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.217
|-11,90
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,53
|
Seans Raporu
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16:22GEDZA
Yüzde 5.62 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 352 adet işlem
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16:21VKFYO
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16:20XU050
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, TEKTU, MRDIN, EGCEY, YONGA, EGCYH
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16:20
RTALB, YONGA, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında