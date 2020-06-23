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***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2020 08:28
GÜNCEL HABERLER



***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÖMER KALAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852406


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,49 145.201.192 % 10,00  
DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
RTALB 35,72 89.114.427 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5103 8,5530 % 0,00  
Frank 7,1993 7,2427 % 0,07  
Riyal 1,8196 1,8287 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.754 -1,33  
Altın Gr. 386 386 -0,53  
Cumhuriyet 2.504 2.519 -4,60  
Tam 2.570 2.582 -4,70  
Yarım 1.252 1.263 -2,30  
Çeyrek 628 632 -1,20  
Gümüş.Ons 17,71 17,74 -0,03  
Gümüş Gr. 3,89 3,91 0,00  
B. Petrol 42,80 42,80 -0,28  
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