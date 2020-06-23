***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 08:28
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÖMER KALAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852406
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
18:057,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7316
En Düşük
7,6969
18:05385,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 385,94
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5103
|8,5530
|% 0,00
|
|Frank
|7,1993
|7,2427
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-1,33
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.519
|-4,60
|
|Tam
|2.570
|2.582
|-4,70
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|-2,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,91
|0,00
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 321, 153 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 707, 378 adet işlem
-
17:56SILVR
Yüzde 7.49 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 071 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
-
17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de