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***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2021 08:42



***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GÜLİN DEMİR Kıdemli Yönetmen
TÜLAY ÇOKÇETİN Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961107


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ISBIR 107,50 2.765.841 % 9,98  
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Altın Gr. 483 483 -1,63  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,15 24,20 0,28  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,05  
B. Petrol 70,64 70,64 -1,00  
Seans Raporu 18:05
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