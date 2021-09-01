***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiAHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili BürokratÖMER KALAV Genel Müdür BankacıMEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi BürokratÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi BürokratENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi DenetçiYÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri AvukatİSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür YardımcısıCEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Yardımcısı BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviGÜLİN DEMİR Kıdemli YönetmenTÜLAY ÇOKÇETİN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961107BIST