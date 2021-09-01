***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2021 08:42
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GÜLİN DEMİR Kıdemli Yönetmen
TÜLAY ÇOKÇETİN Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961107
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8584
En Düşük
9,7770
18:05483,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 483,09
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.325.108
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|ISBIR
|107,50
|2.765.841
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|68.171.099
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|34.607.616
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.941.401
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.945.495
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.131
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|630.326.377
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|625.265.215
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|592.943.107
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|584.858.012
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|191.465.623
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|532.732.797
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3019
|8,3057
|% 0,00
|
|Euro
|9,8444
|9,8516
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4040
|11,4612
|% 0,10
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem