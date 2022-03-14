***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 16:15
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
İSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GÜLİN DEMİR Kıdemli Yönetmen
TÜLAY ÇOKÇETİN Kıdemli Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010340
BIST