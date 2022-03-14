***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiAHMET MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BürokratMEHMET SAZCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BürokratÇAĞRI SEYFİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BürokratENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi DenetçiİSMET DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür YardımcısıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiAHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili BürokratMEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi BürokratÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi BürokratENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi DenetçiYÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri AvukatİSMET DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür YardımcısıCEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Yardımcısı BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviGÜLİN DEMİR Kıdemli YönetmenTÜLAY ÇOKÇETİN Kıdemli Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010340BIST