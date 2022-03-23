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***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.03.2022 14:22
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İSMAİL GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
FİLİZ GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
CEMAL OKUMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
FİLİZ GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
CEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012296


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Çeyrek 1.475 1.509 13,20  
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