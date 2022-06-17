***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 10:57
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
FİLİZ GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
CEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İREM SOYDAN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037863
BIST
10:512.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,85
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:5117,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0172
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:5118,2163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0589
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:511.029,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.029,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:48
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|SANEL
|6,66
|3.385.808
|% 8,12
|
|KMPUR
|33,58
|54.529.634
|% 7,99
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,95
|259.664.209
|% 6,88
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|TETMT
|243,90
|3.152.141
|% -3,98
|
|RAYSG
|12,45
|461.158
|% -3,86
|
|EUREN
|25,08
|78.769.120
|% -3,76
|
|DAGI
|3,44
|5.740.708
|% -3,37
|
|SISE
|21,54
|533.083.778
|% 2,28
|
|THYAO
|47,28
|487.380.707
|% -0,13
|
|SASA
|45,04
|448.740.467
|% -0,88
|
|EREGL
|29,18
|392.141.045
|% -0,07
|
|KOZAL
|185,30
|292.341.317
|% 3,17
|
|PRDGS
|2,95
|259.664.209
|% 6,88
|
|ODAS
|2,98
|123.485.779
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,57
|76.369.957
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,91
|112.765.999
|% 0,26
|
|SISE
|21,54
|533.083.778
|% 2,28
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3094
|17,3184
|% 0,12
|
|Euro
|18,1844
|18,2168
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,2395
|21,3460
|% -0,31
|
|Frank
|17,8794
|17,9871
|% 0,30
|
|Riyal
|4,6016
|4,6247
|% 0,09
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-8,51
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.808
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,61
|