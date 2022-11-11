***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2022 13:50
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
FİLİZ GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
CEMAL OKUMUŞ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İREM SOYDAN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü
TARIK DALMAZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079450
BIST
16:324.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 45,53
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:3218,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:3219,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2773
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:321.050,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.050,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BRYAT
|956,30
|181.590.646
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.455.294
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.815.931
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|360.385.337
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.004.915
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|46.542.249
|% -9,95
|
|TURGG
|261,60
|31.812.278
|% -9,92
|
|KZBGY
|16,65
|172.397.143
|% -9,31
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,80
|6.919.955.528
|% -0,53
|
|EREGL
|37,32
|5.395.851.359
|% -0,59
|
|ASELS
|39,76
|5.013.661.373
|% 4,52
|
|PETKM
|14,47
|3.177.940.023
|% -0,07
|
|ODAS
|10,86
|2.639.129.509
|% 8,82
|
|EKGYO
|5,42
|2.563.056.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,86
|2.548.656.270
|% 0,92
|
|ODAS
|10,86
|2.639.129.509
|% 8,82
|
|SKBNK
|2,20
|529.718.493
|% -1,35
|
|TSKB
|3,12
|691.303.281
|% -0,32
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5290
|18,5424
|% 0,28
|
|Euro
|19,1068
|19,1291
|% 1,47
|
|Sterlin
|21,7749
|21,8841
|% 0,84
|
|Frank
|19,4825
|19,5998
|% 2,15
|
|Riyal
|4,9158
|4,9405
|% 0,25
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,29
|
|Cumhuriyet
|6.951
|7.056
|105,00
|
|Tam
|6.928
|7.052
|34,00
|
|Yarım
|3.365
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,17
|96,17
|2,50
|