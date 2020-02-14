***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.02.2020 17:47
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2020
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
31 Aralık 2019 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetci Raporu ile Yılsonu Faaliyet Raporu için Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819143
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,40
|Açılış
|: 307,68
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.420.084
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.344.367
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|431.750.708
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.586.008
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.928.492
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.838.079
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.629.044.428
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.611.475.391
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|706.401.772
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|692.956.315
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|706.401.772
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|692.895.339
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|692.956.315
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.037.400
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|219.640.212
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% -0,13
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,68
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,99
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem