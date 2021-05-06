***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.05.2021 15:48
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
52
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
31 Mart 2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934905
BIST
17:071.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:078,3087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:0710,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0601
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:07484,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,37
|Açılış
|: 484,05
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TKURU
|269,50
|1.483.089
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|21.963.676
|% 9,99
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.878.569
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|272.497.687
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BJKAS
|8,73
|116.082.976
|% -8,68
|
|INTEM
|42,00
|4.163.534
|% -8,66
|
|KRDMD
|8,33
|3.082.047.897
|% 8,04
|
|GARAN
|7,33
|1.575.155.834
|% 1,10
|
|EREGL
|20,04
|1.398.149.979
|% 3,09
|
|THYAO
|12,85
|1.064.511.509
|% 1,98
|
|PETKM
|6,82
|665.241.133
|% 1,19
|
|KRDMD
|8,33
|3.082.047.897
|% 8,04
|
|GARAN
|7,33
|1.575.155.834
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,08
|439.654.351
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|665.241.133
|% 1,19
|
|USAK
|2,60
|272.497.687
|% -9,72
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3051
|8,3087
|% -0,06
|
|Euro
|10,0257
|10,0556
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,5102
|11,5680
|% -0,16
|
|Frank
|9,1130
|9,1679
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2097
|2,2207
|% -0,02
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|24,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|-0,50
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:20AKSEN
Yüzde 5.20 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 678, 093 adet işlem
-
17:19MRSHL
Yüzde 9.82 oranında artışla 313.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 412 adet işlem
-
17:18CEOEM
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 594, 624 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 51 artarak (% 0.98 ) 1, 492
-
17:16XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 16, 008.00 milyon TL de