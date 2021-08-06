***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.08.2021 15:20
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
92
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
Haziran 2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955341
BIST
16:361.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:368,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:3610,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0500
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:36490,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,42
|Açılış
|: 490,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,01
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KTSKR
|35,44
|54.279.555
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.432.528
|% 9,98
|
|YAPRK
|33,54
|13.163.753
|% 9,97
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.317
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|110.887.530
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.379.420
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.695.476
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|96.183.099
|% -9,38
|
|KRSTL
|1,85
|14.211.623
|% -7,04
|
|GARAN
|9,27
|1.743.116.423
|% 0,11
|
|GENIL
|13,00
|776.432.528
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|671.653.792
|% 1,78
|
|THYAO
|12,76
|634.405.322
|% 0,00
|
|SASA
|30,04
|609.923.155
|% 1,28
|
|GARAN
|9,27
|1.743.116.423
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,46
|282.210.086
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|193.609.272
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|297.205.078
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|671.653.792
|% 1,78
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6191
|8,6208
|% 1,18
|
|Euro
|10,1514
|10,1569
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,9423
|12,0022
|% 0,94
|
|Frank
|9,4198
|9,4765
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2903
|2,3018
|% 1,12
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-32,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-17,00
|
|Tam
|3.237
|3.323
|-27,61
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-13,35
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|0,58
|