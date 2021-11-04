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***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.11.2021 17:00



***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
122
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
30 EYLÜL 2021 SORUMLULUK BEYANI 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974784


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CLEBI 188,60 205.269.193 % 9,97  
TETMT 190,80 7.965.343 % 9,97  
PRKAB 27,16 138.302.633 % 9,96  
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Cumhuriyet 3.698 3.754 58,00  
Tam 3.688 3.781 62,61  
Yarım 1.782 1.828 29,64  
Çeyrek 895 915 15,62  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 0,52  
Gümüş Gr. 7,49 7,50 0,21  
B. Petrol 83,88 83,88 1,89  
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