***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.11.2021 17:00
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
122
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
30 EYLÜL 2021 SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974784
BIST
17:011.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 29,57
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:019,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0111,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0536
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:01561,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 13,09
|Açılış
|: 561,59
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|188,60
|205.269.193
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.965.343
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.302.633
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|143.690.841
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.373.277
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.990.222
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.846.935
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|279.751.241
|% -8,50
|
|DGKLB
|2,34
|140.812.210
|% -6,77
|
|FRIGO
|2,64
|21.614.909
|% -5,38
|
|THYAO
|16,74
|2.648.632.404
|% 7,45
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|ISCTR
|6,17
|807.867.701
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|732.648.276
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|692.544.114
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|277.550.879
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|451.927.326
|% 1,51
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7220
|9,7260
|% 0,88
|
|Euro
|11,2458
|11,2542
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,1060
|13,1717
|% -0,36
|
|Frank
|10,5965
|10,6603
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5826
|2,5956
|% 0,81
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|28,02
|
|Altın Gr.
|561
|562
|13,09
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.688
|3.781
|62,61
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,64
|
|Çeyrek
|895
|915
|15,62
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,21
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 43 artarak (% 2.09 ) 1, 386
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, ITTFH, GARFA, TETMT, ADESE, CLEBI, ZRGYO, BALAT, IZFAS
-
17:16
TRGYO, BALAT, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
BIOEN, SARKY, KARYE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16SONME
Yüzde 7.94 oranında artışla 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 340 adet işlem