***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.11.2022 16:18
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2022
Karar Sayısı
136
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
Eylül 2022 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076546
BIST
17:164.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 33,01
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:1618,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:1618,2285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0562
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:16972,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,36
|Açılış
|: 972,09
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KAREL
|23,32
|137.444.168
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|38.702.959
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.875.470
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|71.524.504
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,10
|116.291.226
|% -9,50
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|CMBTN
|397,80
|58.903.469
|% -7,85
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,00
|9.152.790.512
|% 1,19
|
|TUPRS
|405,90
|4.819.719.166
|% 2,76
|
|ASELS
|34,64
|4.175.259.632
|% -3,46
|
|SASA
|137,40
|3.678.380.650
|% 8,70
|
|PETKM
|13,99
|2.401.700.226
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,53
|1.543.078.732
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,85
|2.123.594.207
|% -0,78
|
|ISCTR
|8,75
|2.113.825.941
|% -2,45
|
|ODAS
|8,70
|1.554.006.038
|% 2,84
|
|TSKB
|3,06
|549.675.378
|% -1,92
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6230
|% 0,03
|
|Euro
|18,2137
|18,2285
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7589
|20,8630
|% -1,87
|
|Frank
|18,3100
|18,4203
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% -0,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,21
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.542
|6.601
|-76,00
|
|Yarım
|3.188
|3.227
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,33
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31AYDEM
Yüzde 6.31 oranında artışla 18.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 349, 938 adet işlem
-
17:30HURGZ
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 941, 419 adet işlem
-
17:29ADEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 746 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 31 artarak (% 0.44 ) 4, 438
-
17:28XU100
Endeks 4, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 70, 703.00 milyon TL de