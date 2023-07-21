***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
21.07.2023 11:22
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/09/2019
Açıklamalar
30.03.2023 Tarihli Güncel Ana Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/04/2023 10/04/2023 10808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174104
BIST
'
13:316.717
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 34,62
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3126,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1908
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3129,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1414
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:311.700,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.700,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:31
|SDTTR
|180,40
|608.643.767
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|503.333.149
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|58.995.026
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|707.631.143
|% 9,99
|
|ONCSM
|127,00
|376.134.062
|% 9,96
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|102.337.803
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.783.513
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|ASTOR
|97,80
|5.885.560.001
|% 9,03
|
|THYAO
|224,10
|3.496.889.750
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.711.300.906
|% 1,37
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|EUPWR
|181,60
|1.863.138.261
|% 7,39
|
|ZOREN
|3,92
|1.065.079.840
|% 5,66
|
|ODAS
|10,26
|1.562.163.978
|% 4,69
|
|SKBNK
|2,92
|434.773.560
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,41
|970.390.941
|% -1,18
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9323
|26,9378
|% 0,71
|
|Euro
|29,9689
|29,9909
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,5254
|34,6985
|% 0,57
|
|Frank
|30,9625
|31,1491
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,69
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.123
|11.244
|-65,00
|
|Yarım
|5.562
|5.648
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,45
|0,14
|
|B. Petrol
|80,67
|80,67
|1,05
|