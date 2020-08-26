***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.08.2020 18:10
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Açıklamalar
Çağdaş Faktoring A.Ş. 01.01.2020-30.06.2020 dönemi faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871295
BIST
17:581.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:587,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:588,7350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:58460,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 460,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:57
|INTEM
|15,73
|3.483.498
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.572.131
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.368
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,70
|2.097.285
|% -8,70
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,05
|28.952.910
|% -6,25
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,46
|1.142.370
|% -5,77
|
|SISE
|6,23
|2.337.427.141
|% 4,18
|
|PETKM
|4,01
|1.090.334.492
|% -2,43
|
|GARAN
|6,86
|985.534.693
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,48
|899.162.946
|% 4,01
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,23
|2.337.427.141
|% 4,18
|
|PETKM
|4,01
|1.090.334.492
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,06
|454.038.833
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|369.912.544
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|771.285.750
|% 3,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3867
|7,3882
|% -0,03
|
|Euro
|8,7268
|8,7327
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7202
|9,7690
|% 0,25
|
|Frank
|8,0978
|8,1465
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9634
|1,9733
|% -0,12
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|12,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
|B. Petrol
|46,31
|46,31
|0,02
|