***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/08/2020AçıklamalarÇağdaş Faktoring A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918299BIST