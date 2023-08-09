***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023AçıklamalarÇağdaş Faktoring A.Ş. 01.01.2023-30.06.2022 dönemi faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183162BIST