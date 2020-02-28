***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
28.02.2020 19:52
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 12.352 -120 8.065 9.710 17.047 87.054
Yeni Bakiye
40.000 12.352 -120 8.065 9.710 17.047 87.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-268 27.890 27.622
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000
Kar Dağıtımı
10.000 855 16.192 -17.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
855 -855
Diğer
17.047 -17.047
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 12.352 -120 8.920 15.902 27.890 114.676
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676
Yeni Bakiye
50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-211 26.011 25.800
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Kar Dağıtımı
1.395 26.495 -27.890
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.395 -1.395
Diğer
-27.890 -27.890
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
249.967 248.890
FAKTORİNG GELİRLERİ
249.967 248.890
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
198.400 236.036
İskontolu
195.948 232.935
Diğer
2.452 3.101
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.567 12.854
İskontolu
51.567 12.847
Diğer
7
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -168.094 -174.778
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-44.770 -46.429
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-121.448 -118.205
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-806 -9.442
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.070 -702
BRÜT KAR (ZARAR)
81.873 74.112
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -35.604 -34.902
Personel Giderleri
-24.648 -23.009
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-327 -545
Genel İşletme Giderleri
-10.629 -10.736
Diğer
-612
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
46.269 39.210
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 11.122 22.769
Bankalardan Alınan Faizler
212 520
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
24
Kambiyo İşlemleri Karı
5.084 13.772
Diğer
5.826 8.453
KARŞILIK GİDERLERİ
22 -13.830 -12.901
Özel Karşılıklar
-13.830 -12.901
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -7.716 -13.262
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.350 -12.170
Diğer
-3.366 -1.092
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
35.845 35.816
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.845 35.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9.834 -7.926
Cari Vergi Karşılığı
10 -10.640 -6.330
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
10 -1.596
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
26.011 27.890
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
26.011 27.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.011 27.890
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 24 0,43400000 0,55800000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,43400000 0,55800000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
50.150 27.104
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
197.184 236.036
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-160.177 -56.091
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.567 12.854
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.122 22.769
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-12.974 2.557
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.876 -22.686
Ödenen Vergiler
10 -6.952 -8.295
Diğer
5.256 -160.040
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
225 -106
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5,6 -295.950 246.336
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11 6.911 2.659
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 285.807 -202.641
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
735 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13 12.279 -40.261
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.557 -6.199
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
50.375 26.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -30.587 -24.536
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.285 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-24.302 -24.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-21.960 21.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.871
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.859 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-23.819 -5.871
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.254 -3.409
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 437 3.846
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 2.691 437
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.011 27.890
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-211 -268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-211 -268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -264 -344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53 76
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.800 27.622
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3,4 2.674 17 2.691 437 437
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
837.255 837.255 554.775 554.775
Faktoring Alacakları
5 833.780 833.780 547.154 547.154
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
816.550 816.550 526.953 526.953
Diğer Faktoring Alacakları
17.230 17.230 20.201 20.201
Takipteki Alacaklar
6 5.963 5.963 26.425 26.425
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-2.488 -2.488 -18.804 -18.804
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 87.879 87.879 65.985 65.985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 815 815 18 18
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 43.320 43.320 33.931 33.931
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 32 32
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 26.078 26.078 20.311 20.311
ARA TOPLAM
998.053 17 998.070 675.457 675.457
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
12 5.422 5.422 8.301 8.301
Satış Amaçlı
5.422 5.422 8.301 8.301
VARLIKLAR TOPLAMI
1.003.475 17 1.003.492 683.758 683.758
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
13 209.687 209.687 190.013 190.013
FAKTORİNG BORÇLARI
5 634.232 634.232 348.425 348.425
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7.522 7.522
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 21.960 21.960
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 2.922 2.922 2.220 2.220
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.882 2.882 2.180 2.180
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
CARİ VERGİ BORCU
10 4.561 4.561 3.160 3.160
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 1.753 1.753 2.612 2.612
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.339 2.339 692 692
ARA TOPLAM
863.016 863.016 569.082 569.082
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 140.476 140.476 114.676 114.676
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.753 11.753 11.964 11.964
Kar Yedekleri
10.315 10.315 8.920 8.920
Yasal Yedekler
10.315 10.315 8.920 8.920
Kar veya Zarar
58.408 58.408 43.792 43.792
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
32.397 32.397 15.902 15.902
Dönem Net Kâr veya Zararı
26.011 26.011 27.890 27.890
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.003.492 1.003.492 683.758 683.758
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26 166.894 552 167.446 142.742 298 143.040
ALINAN TEMİNATLAR
26 14.870.986 575 14.871.561 11.679.868 575 11.680.443
VERİLEN TEMİNATLAR
26 1.358.917 1.358.917 1.273.179 1.273.179
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26 900.735 3.680 904.415 597.528 4.725 602.253
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.297.532 4.807 17.302.339 13.693.317 5.598 13.698.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823048
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