***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 12.352 -120 8.065 9.710 17.047 87.054Yeni Bakiye40.000 12.352 -120 8.065 9.710 17.047 87.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-268 27.890 27.622İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000Kar Dağıtımı10.000 855 16.192 -17.047Yedeklere Aktarılan Tutarlar855 -855Diğer17.047 -17.047Dönem Sonu Bakiyeler50.000 12.352 -120 8.920 15.902 27.890 114.676Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676Yeni Bakiye50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-211 26.011 25.800İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Kar Dağıtımı1.395 26.495 -27.890Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.395 -1.395Diğer-27.890 -27.890Dönem Sonu Bakiyeler60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ249.967 248.890FAKTORİNG GELİRLERİ249.967 248.890Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler198.400 236.036İskontolu195.948 232.935Diğer2.452 3.101Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar51.567 12.854İskontolu51.567 12.847DiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)21 -168.094 -174.778Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-44.770 -46.429Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-121.448 -118.205İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-806 -9.442Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.070 -702BRÜT KAR (ZARAR)81.873 74.112ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -35.604 -34.902Personel Giderleri-24.648 -23.009Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-327 -545Genel İşletme Giderleri-10.629 -10.736Diğer-612BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)46.269 39.210DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 11.122 22.769Bankalardan Alınan Faizler212 520Menkul Değerlerden Alınan Faizler24Kambiyo İşlemleri Karı5.084 13.772Diğer5.826 8.453KARŞILIK GİDERLERİ22 -13.830 -12.901Özel Karşılıklar-13.830 -12.901DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -7.716 -13.262Kambiyo İşlemleri Zararı-4.350 -12.170Diğer-3.366 -1.092NET FAALİYET KARI (ZARARI)35.845 35.816BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.845 35.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9.834 -7.926Cari Vergi Karşılığı10 -10.640 -6.330Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi10 -1.596Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)26.011 27.890DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI26.011 27.890Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.011 27.890Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 24 0,43400000 0,55800000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,43400000 0,55800000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı50.150 27.104Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri197.184 236.036Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-160.177 -56.091Alınan Ücret ve Komisyonlar51.567 12.854Elde Edilen Diğer Kazançlar11.122 22.769Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar-12.974 2.557Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-34.876 -22.686Ödenen Vergiler10 -6.952 -8.295Diğer5.256 -160.040Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim225 -106Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış5,6 -295.950 246.336Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11 6.911 2.659Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)5 285.807 -202.641Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)735 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)13 12.279 -40.261Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-9.557 -6.199Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı50.375 26.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -30.587 -24.536Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.285 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-24.302 -24.536FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-21.960 21.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-26.871Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.859 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-23.819 -5.871Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.254 -3.409Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 437 3.846Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 2.691 437Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.011 27.890DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-211 -268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-211 -268Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -264 -344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53 76Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.800 27.622Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3,4 2.674 17 2.691 437 437GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)837.255 837.255 554.775 554.775Faktoring Alacakları5 833.780 833.780 547.154 547.154İskontolu Faktoring Alacakları (Net)816.550 816.550 526.953 526.953Diğer Faktoring Alacakları17.230 17.230 20.201 20.201Takipteki Alacaklar6 5.963 5.963 26.425 26.425Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-2.488 -2.488 -18.804 -18.804ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 87.879 87.879 65.985 65.985MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 815 815 18 18YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 43.320 43.320 33.931 33.931CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 32 32ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 26.078 26.078 20.311 20.311ARA TOPLAM998.053 17 998.070 675.457 675.457SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)12 5.422 5.422 8.301 8.301Satış Amaçlı5.422 5.422 8.301 8.301VARLIKLAR TOPLAMI1.003.475 17 1.003.492 683.758 683.758YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 209.687 209.687 190.013 190.013FAKTORİNG BORÇLARI5 634.232 634.232 348.425 348.425KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR7.522 7.522İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 21.960 21.960GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR16 2.922 2.922 2.220 2.220Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.882 2.882 2.180 2.180Diğer Karşılıklar40 40 40 40CARİ VERGİ BORCU10 4.561 4.561 3.160 3.160ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 1.753 1.753 2.612 2.612SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 2.339 2.339 692 692ARA TOPLAM863.016 863.016 569.082 569.082SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 140.476 140.476 114.676 114.676Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 50.000 50.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler11.753 11.753 11.964 11.964Kar Yedekleri10.315 10.315 8.920 8.920Yasal Yedekler10.315 10.315 8.920 8.920Kar veya Zarar58.408 58.408 43.792 43.792Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı32.397 32.397 15.902 15.902Dönem Net Kâr veya Zararı26.011 26.011 27.890 27.890YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.003.492 1.003.492 683.758 683.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ26 166.894 552 167.446 142.742 298 143.040ALINAN TEMİNATLAR26 14.870.986 575 14.871.561 11.679.868 575 11.680.443VERİLEN TEMİNATLAR26 1.358.917 1.358.917 1.273.179 1.273.179TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER26 900.735 3.680 904.415 597.528 4.725 602.253NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.297.532 4.807 17.302.339 13.693.317 5.598 13.698.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823048BIST