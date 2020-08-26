***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676Yeni Bakiye50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267 8.988 8.721İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Kar Dağıtımı1.455 26.435 -27.890Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.455 -1.455Diğer27.890 -27.890Dönem Sonu Bakiyeler60.000 12.352 -655 10.375 32.337 8.988 123.397Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Yeni Bakiye60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-125 14.419 14.294İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(16) 40.000 -40.000Kar Dağıtımı1.301 24.710 -26.011Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.301 -1.301Diğer26.011 -26.011Dönem Sonu Bakiyeler100.000 12.352 -724 11.616 17.107 14.419 154.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(17) 111.503 121.770FAKTORİNG GELİRLERİ111.503 121.770Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler78.700 100.025İskontolu77.946 98.705Diğer754 1.320Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar32.803 21.745İskontolu32.803 21.745FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(20) -62.823 -85.076Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-12.983 -23.545Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-48.734 -60.196Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-480 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -800Verilen Ücret ve Komisyonlar-626 -535BRÜT KAR (ZARAR)48.680 36.694ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(18) -20.338 -17.393Personel Giderleri-14.287 -12.319Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-287 -16Genel İşletme Giderleri-5.287 -5.058Diğer-477BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)28.342 19.301DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(19) 6.641 5.269Bankalardan Alınan Faizler80 116Kambiyo İşlemleri Karı4.591 3.610Diğer1.970 1.543KARŞILIK GİDERLERİ(21) -12.026 -7.805Özel Karşılıklar-12.026 -7.805DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(22) -4.398 -4.262Kambiyo İşlemleri Zararı-4.084 -3.124Diğer-314 -1.138NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.559 12.503BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.559 12.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(10) -4.140 -3.515Cari Vergi Karşılığı-4.393 -3.496Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)14.419 8.988DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI14.419 8.988Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.419 8.988Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) (23) 0,18000000 0,15900000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı31.919 19.395Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri78.760 100.138Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-58.640 -24.501Alınan Ücret ve Komisyonlar(17) 32.803 21.745Elde Edilen Diğer Kazançlar(19) 6.641 5.269Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar(6) 203 511Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.819 -11.456Ödenen Vergiler-5.519 -2.478Diğer-9.510 -69.833Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-24.074 8.580Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-44.433 -110.993Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.310 -6.142Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)43.357 108.599Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)64Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-16.880 19.604Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-8.492 -2.488Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.845 27.975YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(7-8) -7.984 -4.015Diğer-142Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.984 -4.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 -22.398Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 -22.398Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-139 1.420Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.691 437Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2.4) 2.552 1.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.419 8.988DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-125 -267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar(16) -125 -267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156 -317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 50Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.294 8.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(3-4) 2.552 2.552 2.674 17 2.691GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)869.399 869.399 837.255 837.255Faktoring Alacakları(5) 869.399 869.399 833.780 833.780İskontolu Faktoring Alacakları (Net)852.376 852.376 816.550 816.550Diğer Faktoring Alacakları17.023 17.023 17.230 17.230Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar(6) 10.358 10.358 5.963 5.963Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(6) -10.358 -10.358 -2.488 -2.488ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 94.728 94.728 87.879 87.879MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 672 672 815 815YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(9) 43.320 43.320 43.320 43.320CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 12 32 32ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0DİĞER AKTİFLER(11) 30.246 30.246 26.078 26.078ARA TOPLAM1.040.929 1.040.929 998.053 17 998.070SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)(12) 4.483 4.483 5.422 5.422Satış Amaçlı4.483 4.483 5.422 5.422VARLIKLAR TOPLAMI1.045.412 1.045.412 1.003.475 17 1.003.492YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(13) 196.364 196.364 209.687 209.687FAKTORİNG BORÇLARI(5) 677.589 677.589 634.232 634.232KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR7.586 7.586 7.522 7.522İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR(15) 3.618 3.618 2.922 2.922Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.578 3.578 2.882 2.882Diğer Karşılıklar40 40 40 40CARİ VERGİ BORCU3.673 3.673 6.581 6.581ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 1.469 1.469 1.753 1.753SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(14) 343 343 319 319ARA TOPLAM890.642 890.642 863.016 863.016SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR(16) 154.770 154.770 140.476 140.476Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 60.000 60.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler11.628 11.628 11.753 11.753Kar Yedekleri11.616 11.616 10.315 10.315Yasal Yedekler11.616 11.616 10.315 10.315Kar veya Zarar31.526 31.526 58.408 58.408Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı17.107 17.107 32.397 32.397Dönem Net Kâr veya Zararı14.419 14.419 26.011 26.011YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.045.412 1.045.412 1.003.492 1.003.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ184.793 654 185.447 166.894 552 167.446ALINAN TEMİNATLAR(25) 16.673.031 575 16.673.606 14.870.986 575 14.871.561VERİLEN TEMİNATLAR(25) 1.635.305 1.635.305 1.358.917 1.358.917TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER(25) 940.873 4.259 945.132 900.735 3.680 904.415NAZIM HESAPLAR TOPLAMI19.434.002 5.488 19.439.490 17.297.532 4.807 17.302.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871294BIST