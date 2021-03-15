***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676Yeni Bakiye50.000 12.352 -388 8.920 15.902 27.890 114.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-211 -211İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -10.000Kar Dağıtımı1.395 26.495 -28.790Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.395 -1.395Diğer27.890 -27.890Dönem Sonu Bakiyeler60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Yeni Bakiye60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.205 260 41.588 43.053İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(17) 40.000 -40.000Kar Dağıtımı1.301 24.710 -26.011Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.301 -1.301Diğer26.011 -26.011Dönem Sonu Bakiyeler100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(18) 237.109 249.967FAKTORİNG GELİRLERİ( 237.109 249.967Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler152.730 198.400İskontolu150.406 195.948Diğer2.324 2.452Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar84.379 51.567İskontolu84.379 51.567FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(21) -132.167 -168.094Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-81.096 -44.770Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-48.734 -121.448Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-921İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-806Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.416 -1.070BRÜT KAR (ZARAR)104.942 81.873ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-41.876 -35.604Personel Giderleri-29.103 -24.648Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-574 -327Genel İşletme Giderleri-12.199 -10.629BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)63.066 46.269DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(20) 16.665 11.122Bankalardan Alınan Faizler271 212Kambiyo İşlemleri Karı10.831 5.084Diğer5.563 5.826KARŞILIK GİDERLERİ(22) -15.293 -13.830Özel Karşılıklar-15.293 -13.830DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(23) -10.808 -7.716Kambiyo İşlemleri Zararı-9.891 -4.350Diğer-917 -3.366NET FAALİYET KARI (ZARARI)53.630 35.845BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.630 35.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(10) -12.042 -9.834Cari Vergi Karşılığı-11.835 -10.640Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-207Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)41.588 26.011DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI41.588 26.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.588 26.011Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) (24) 0,46500000 0,29100000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı59.053 50.150Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri151.433 197.184Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-129.256 -160.177Alınan Ücret ve Komisyonlar(18) 84.379 51.567Elde Edilen Diğer Kazançlar(20) 16.665 11.122Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar(6) 209 -12.974Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-30.416 -34.876Ödenen Vergiler-8.362 -6.952Diğer-25.599 5.256Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-37.950 225Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-173.362 -295.950Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.233 6.911Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)94.177 285.807Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-736 735Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)53.684 12.279Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.520 -9.557Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı21.103 50.375YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(7-8) -16.562 -30.587Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.375 6.285Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.187 -24.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-21.960Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.854 -1.859Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.854 -23.819Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.062 2.254Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.691 437Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2-4) 6.753 2.691Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)41.588 26.011DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.465 -211Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar(17) 1.465 -211Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)325 -264Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-199 53Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.053 25.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(3-4) 6.753 6.753 2.674 17 2.691GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)996.412 0 996.412 837.255 0 837.255Faktoring Alacakları(5) 996.412 996.412 833.780 833.780İskontolu Faktoring Alacakları (Net)979.502 979.502 816.550 816.550Diğer Faktoring Alacakları16.910 16.910 17.230 17.230Takipteki Alacaklar(6) 6.886 6.886 5.963 5.963Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(6) -6.886 -6.886 -2.488 -2.488ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 102.594 102.594 87.879 87.879MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 637 637 815 815YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(9) 43.680 43.680 43.320 43.320CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 32 32ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER(11) 40.718 40.718 26.078 26.078ARA TOPLAM1.190.794 0 1.190.794 998.053 17 998.070SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)(12) 4.047 4.047 5.422 5.422Satış Amaçlı4.047 4.047 5.422 5.422VARLIKLAR TOPLAMI1.194.841 0 1.194.841 1.003.475 17 1.003.492YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(13) 264.866 264.866 209.687 209.687FAKTORİNG BORÇLARI(5) 728.409 728.409 634.232 634.232KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(14) 6.786 6.786 7.522 7.522İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER