***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Yeni Bakiye60.000 32.397 26.011 140.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-125 14.419 14.294İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı40.000 -40.000Kar Dağıtımı1.301 24.710 -26.011Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.301 -1.301Diğer26.011 -26.011Dönem Sonu Bakiyeler100.000 12.352 -724 11.616 17.107 14.419 154.770Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Yeni Bakiye100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.110 14.110İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(18) 40.000 -40.000Kar Dağıtımı2.618 34.078 -41.588 -4.892Dağıtılan Temettü-4.892 -4.892Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.618 -2.618Diğer41.588 -41.588Dönem Sonu Bakiyeler(18) 140.000 13.557 -339 14.234 11.185 14.110 192.747Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(19) 181.871 111.503FAKTORİNG GELİRLERİ181.871 111.503Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler125.685 78.700İskontolu123.627 77.946Diğer2.058 754Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar56.186 32.803İskontolu56.180 32.803DiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(22) -124.568 -62.823Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-34.240 -12.983Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-86.616 -48.734Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.431 -480İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-112Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.169 -626BRÜT KAR (ZARAR)57.303 48.680ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(20) -27.645 -20.338Personel Giderleri-18.724 -14.287Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-252 -287Genel İşletme Giderleri-8.669 -5.287Diğer-477BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)29.658 2