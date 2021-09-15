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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 18:13



***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Yeni Bakiye
60.000 32.397 26.011 140.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125 14.419 14.294
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
1.301 24.710 -26.011
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.301 -1.301
Diğer
26.011 -26.011
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 12.352 -724 11.616 17.107 14.419 154.770
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529
Yeni Bakiye
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.110 14.110
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(18) 40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
2.618 34.078 -41.588 -4.892
Dağıtılan Temettü
-4.892 -4.892
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.618 -2.618
Diğer
41.588 -41.588
Dönem Sonu Bakiyeler
(18) 140.000 13.557 -339 14.234 11.185 14.110 192.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(19) 181.871 111.503
FAKTORİNG GELİRLERİ
181.871 111.503
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
125.685 78.700
İskontolu
123.627 77.946
Diğer
2.058 754
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
56.186 32.803
İskontolu
56.180 32.803
Diğer
6
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(22) -124.568 -62.823
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-34.240 -12.983
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-86.616 -48.734
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.431 -480
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-112
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.169 -626
BRÜT KAR (ZARAR)
57.303 48.680
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(20) -27.645 -20.338
Personel Giderleri
-18.724 -14.287
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-252 -287
Genel İşletme Giderleri
-8.669 -5.287
Diğer
-477
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
29.658 2
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Altın Gr. 485 485 -0,91  
Cumhuriyet 3.226 3.275 -1,00  
Tam 3.211 3.292 -2,16  
Yarım 1.552 1.592 -1,04  
Çeyrek 778 796 -0,52  
Gümüş.Ons 23,60 23,62 -0,24  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,05  
B. Petrol 75,28 75,28 -0,17  
Seans Raporu 09:55
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