***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476Yeni Bakiye60.000 12.352 140.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-125 14.419 14.294İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı40.000 -40.000Kar Dağıtımı1.301 24.710 -26.011Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.301 -1.301Diğer26.011 -26.011Dönem Sonu Bakiyeler100.000 12.352 -724 11.616 17.107 14.419 154.770Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Yeni Bakiye100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.110 14.110İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(18) 40.000 -40.000Kar Dağıtımı2.618 34.078 -41.588 -4.892Dağıtılan Temettü-4.892 -4.892Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.618 -2.618Diğer41.588 -41.588Dönem Sonu Bakiyeler(18) 140.000 13.557 -339 14.234 11.185 14.110 192.747Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(19) 181.871 111.503FAKTORİNG GELİRLERİ181.871 111.503Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler125.685 78.700İskontolu123.627 77.946Diğer2.058 754Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar56.186 32.803İskontolu56.180 32.803DiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(22) -124.568 -62.823Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-34.240 -12.983Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-86.616 -48.734Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.431 -480İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-112Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.169 -626BRÜT KAR (ZARAR)57.303 48.680ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(20) -27.645 -20.338Personel Giderleri-18.724 -14.287Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-252 -287Genel İşletme Giderleri-8.669 -5.287Diğer-477BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)29.658 28.342DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(21) 8.464 6.641Bankalardan Alınan Faizler385 80Kambiyo İşlemleri Karı3.340 4.591Diğer4.739 1.970KARŞILIK GİDERLERİ(23) -14.402 -12.026Özel Karşılıklar-14.402 -12.026DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(24) -3.650 -4.398Kambiyo İşlemleri Zararı-3.286 -4.084Diğer-364 -314NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.070 18.559BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.070 18.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(10) -5.960 -4.140Cari Vergi Karşılığı-6.018 -4.393Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi58 253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)14.110 14.419DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI14.110 14.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.110 14.419Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) (25) 0,10100000 0,18000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı38.370 31.919Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri125.685 78.760Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-118.798 -58.640Alınan Ücret ve Komisyonlar(19) 56.186 32.803Elde Edilen Diğer Kazançlar(21) 5.415 6.641Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar(6) 3.049 203Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-18.710 -12.819Ödenen Vergiler-3.641 -5.519Diğer-10.816 -9.510Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-45.212 -23.594Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-257.078 -44.433Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.555 2.310Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)47.602 43.357Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)40.927 544Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)126.077 -16.880Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.295 -8.492Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.842 8.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(7-8-9) -9.007 -7.984Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(7-8) 522Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.485 -7.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit25.000Temettü Ödemeleri-4.892Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.065 -480Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit17.043 -480Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.716 -139Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2.4) 6.753 2.691Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2.4) 8.469 2.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.110 14.419DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 -125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar(18) 0 -125Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.110 14.294Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(3-4) 8.469 8.469 6.753 6.753GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.239.088 1.239.088 996.412 996.412Faktoring Alacakları(5) 1.239.088 1.239.088 996.412 996.412İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.223.088 1.223.088 979.502 979.502Diğer Faktoring Alacakları16.000 16.000 16.910 16.910Takipteki Alacaklar(6) 13.405 13.405 6.886 6.886Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(6) -13.405 -13.405 -6.886 -6.886ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 150.772 150.772 102.594 102.594MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 434 434 637 637YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(9) 1.266 1.266 43.680 43.680CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI(10) 20 20ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0DİĞER AKTİFLER(11) 17.613 17.613 15.547 15.547ARA TOPLAM1.417.662 1.417.662 1.165.623 1.165.623SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)(12) 4.047 4.047 4.047 4.047Satış Amaçlı4.047 4.047 4.047 4.047VARLIKLAR TOPLAMI1.421.709 1.421.709 1.169.670 1.169.670YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(13) 396.947 396.947 264.866 264.866FAKTORİNG BORÇLARI(5) 750.840 750.840 703.238 703.238KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(15) 44.648 44.648 6.786 6.786İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(14) 23.597 23.597GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR(17) 2.623 2.623 2.685 2.685Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.583 2.583 2.645 2.645Diğer Karşılıklar40 40 40 40CARİ VERGİ BORCU(10) 7.345 7.345 6.064 6.064ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 2.101 2.101 2.159 2.159SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(16) 861 861 343 343ARA TOPLAM1.228.962 1.228.962 986.141 986.141SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR(18) 192.747 192.747 183.529 183.529Ödenmiş Sermaye140.000 140.000 100.000 100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.218 13.218 13.218 13.218Kar Yedekleri14.234 14.234 11.616 11.616Yasal Yedekler14.234 14.234 11.616 11.616Kar veya Zarar25.295 25.295 58.695 58.695Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı11.185 11.185 17.107 17.107Dönem Net Kâr veya Zararı14.110 14.110 41.588 41.588YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.421.709 1.421.709 1.169.670 1.169.670Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ333.184 1.831 335.015 242.162 1.124 243.286ALINAN TEMİNATLAR(27) 21.281.166 575 21.281.741 18.645.518 575 18.646.093VERİLEN TEMİNATLAR(27) 1.800.465 1.800.465 1.770.368 1.770.368TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER(27) 1.381.412 2.928 1.384.340 1.106.041 2.668 1.108.709NAZIM HESAPLAR TOPLAMI24.796.227 5.334 24.801.561 21.764.089 4.367 21.768.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963984BIST