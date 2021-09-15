***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
15.09.2021 18:13
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 12.352 -599 10.315 32.397 26.011 140.476
Yeni Bakiye
60.000 12.352 140.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125 14.419 14.294
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
1.301 24.710 -26.011
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.301 -1.301
Diğer
26.011 -26.011
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 12.352 -724 11.616 17.107 14.419 154.770
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529
Yeni Bakiye
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.110 14.110
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(18) 40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
2.618 34.078 -41.588 -4.892
Dağıtılan Temettü
-4.892 -4.892
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.618 -2.618
Diğer
41.588 -41.588
Dönem Sonu Bakiyeler
(18) 140.000 13.557 -339 14.234 11.185 14.110 192.747
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(19) 181.871 111.503
FAKTORİNG GELİRLERİ
181.871 111.503
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
125.685 78.700
İskontolu
123.627 77.946
Diğer
2.058 754
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
56.186 32.803
İskontolu
56.180 32.803
Diğer
6
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(22) -124.568 -62.823
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-34.240 -12.983
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-86.616 -48.734
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.431 -480
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-112
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.169 -626
BRÜT KAR (ZARAR)
57.303 48.680
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(20) -27.645 -20.338
Personel Giderleri
-18.724 -14.287
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-252 -287
Genel İşletme Giderleri
-8.669 -5.287
Diğer
-477
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
29.658 28.342
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(21) 8.464 6.641
Bankalardan Alınan Faizler
385 80
Kambiyo İşlemleri Karı
3.340 4.591
Diğer
4.739 1.970
KARŞILIK GİDERLERİ
(23) -14.402 -12.026
Özel Karşılıklar
-14.402 -12.026
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(24) -3.650 -4.398
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.286 -4.084
Diğer
-364 -314
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.070 18.559
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.070 18.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -5.960 -4.140
Cari Vergi Karşılığı
-6.018 -4.393
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
58 253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.110 14.419
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.110 14.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.110 14.419
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) (25) 0,10100000 0,18000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
38.370 31.919
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
125.685 78.760
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-118.798 -58.640
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(19) 56.186 32.803
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(21) 5.415 6.641
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
(6) 3.049 203
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.710 -12.819
Ödenen Vergiler
-3.641 -5.519
Diğer
-10.816 -9.510
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-45.212 -23.594
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-257.078 -44.433
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.555 2.310
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
47.602 43.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
40.927 544
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
126.077 -16.880
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.295 -8.492
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.842 8.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(7-8-9) -9.007 -7.984
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
(7-8) 522
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.485 -7.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.000
Temettü Ödemeleri
-4.892
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.065 -480
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
17.043 -480
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.716 -139
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 6.753 2.691
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 8.469 2.552
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.110 14.419
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(18) 0 -125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.110 14.294
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(3-4) 8.469 8.469 6.753 6.753
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.239.088 1.239.088 996.412 996.412
Faktoring Alacakları
(5) 1.239.088 1.239.088 996.412 996.412
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.223.088 1.223.088 979.502 979.502
Diğer Faktoring Alacakları
16.000 16.000 16.910 16.910
Takipteki Alacaklar
(6) 13.405 13.405 6.886 6.886
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(6) -13.405 -13.405 -6.886 -6.886
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 150.772 150.772 102.594 102.594
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 434 434 637 637
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 1.266 1.266 43.680 43.680
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
(10) 20 20
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(11) 17.613 17.613 15.547 15.547
ARA TOPLAM
1.417.662 1.417.662 1.165.623 1.165.623
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
(12) 4.047 4.047 4.047 4.047
Satış Amaçlı
4.047 4.047 4.047 4.047
VARLIKLAR TOPLAMI
1.421.709 1.421.709 1.169.670 1.169.670
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
(13) 396.947 396.947 264.866 264.866
FAKTORİNG BORÇLARI
(5) 750.840 750.840 703.238 703.238
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(15) 44.648 44.648 6.786 6.786
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(14) 23.597 23.597
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(17) 2.623 2.623 2.685 2.685
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.583 2.583 2.645 2.645
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
CARİ VERGİ BORCU
(10) 7.345 7.345 6.064 6.064
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 2.101 2.101 2.159 2.159
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 861 861 343 343
ARA TOPLAM
1.228.962 1.228.962 986.141 986.141
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(18) 192.747 192.747 183.529 183.529
Ödenmiş Sermaye
140.000 140.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.218 13.218 13.218 13.218
Kar Yedekleri
14.234 14.234 11.616 11.616
Yasal Yedekler
14.234 14.234 11.616 11.616
Kar veya Zarar
25.295 25.295 58.695 58.695
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
11.185 11.185 17.107 17.107
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.110 14.110 41.588 41.588
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.421.709 1.421.709 1.169.670 1.169.670
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
333.184 1.831 335.015 242.162 1.124 243.286
ALINAN TEMİNATLAR
(27) 21.281.166 575 21.281.741 18.645.518 575 18.646.093
VERİLEN TEMİNATLAR
(27) 1.800.465 1.800.465 1.770.368 1.770.368
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
(27) 1.381.412 2.928 1.384.340 1.106.041 2.668 1.108.709
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
24.796.227 5.334 24.801.561 21.764.089 4.367 21.768.456
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963984
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