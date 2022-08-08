***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
08.08.2022 21:22
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529
Yeni Bakiye
100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.110 14.110
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -40.000 0
Kar Dağıtımı
2.618 34.078 -41.588 -4.892
Dağıtılan Temettü
-4.892 -4.892
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.618 -2.618 0
Diğer
41.588 -41.588
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 13.557 -339 14.234 11.185 14.110 192.747
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540
Yeni Bakiye
140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.430 83.430
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
18 35.000 -35.000 0
Kar Dağıtımı
2.345 39.558 -46.903 -5.000
Dağıtılan Temettü
-5.000 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.345 -2.345 0
Diğer
46.903 -46.903 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 13.557 -339 16.579 15.743 83.430 303.970
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(19) 404.938 181.871 241.295 98.143
FAKTORİNG GELİRLERİ
404.938 181.871 241.295 98.143
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
265.270 125.685 156.075 70.463
İskontolu
263.335 123.627 155.015 69.051
Diğer
1.935 2.058 1.060 1.412
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
139.668 56.186 85.220 27.680
İskontolu
139.645 56.180 85.197 27.680
Diğer
23 6 23 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(22) -245.121 -124.568 -143.516 -68.550
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-224.458 -34.240 -131.628 -65.683
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-86.616
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-7.657 -2.431 -3.450 -2.196
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.498 -112 -5.817 -112
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.508 -1.169 -2.621 -559
BRÜT KAR (ZARAR)
159.817 57.303 97.779 29.593
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(20) -48.228 -27.645 -23.374 -12.848
Personel Giderleri
-31.039 -18.724 -14.221 -8.324
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.036 -252 -1.736 -251
Genel İşletme Giderleri
-15.153 -8.669 -7.417 -4.273
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
111.589 29.658 74.405 16.745
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(21) 34.005 8.464 18.293 5.513
Bankalardan Alınan Faizler
794 385 553 292
Kambiyo İşlemleri Karı
27.715 3.340 14.789 2.723
Diğer
5.496 4.739 2.951 2.498
KARŞILIK GİDERLERİ
(23) -6.627 -14.402 -2.495 -7.733
Özel Karşılıklar
-6.627 -14.402 -2.495 -7.733
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(24) -26.697 -3.650 -15.355 -2.627
Kambiyo İşlemleri Zararı
-25.371 -3.286 -14.164 -2.515
Diğer
-1.326 -364 -1.191 -112
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
112.270 20.070 74.848 11.898
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.270 20.070 74.848 11.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -28.840 -5.960 -19.898 -3.953
Cari Vergi Karşılığı
-28.975 -6.018 -20.033 -4.011
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
135 58 135 58
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
83.430 14.110 54.950 7.945
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
83.430 14.110 54.950 7.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
83.430 14.110 54.950 7.945
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
132.126 38.370
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
265.270 125.685
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-221.692 -119.050
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(19) 139.668 56.186
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(21) 32.505 5.415
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
(6) 1.500 3.049
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.289 -18.710
Ödenen Vergiler
-13.154 -3.641
Diğer
-43.682 -10.564
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-123.449 -45.212
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.062.863 -257.078
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.077 1.555
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
618.082 47.602
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.587 40.927
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
336.013 126.077
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-15.171 -4.295
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.677 -6.842
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(7-8-9) -8.778 -9.007
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
522
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.778 -8.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.527 25.000
Temettü Ödemeleri
-5.000 -4.892
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.065 -3.065
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
15.462 17.043
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
15.361 1.716
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 47.268 6.753
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2.4) 62.629 8.469
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.430 14.110 54.950 7.945
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.430 14.110 54.950 7.945
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(3-4) 62.629 0 62.629 47.268 0 47.268
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.551.177 2.551.177 1.494.941 1.494.941
Faktoring Alacakları
(5) 2.551.177 2.551.177 1.494.941 1.494.941
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.537.858 2.537.858 1.478.002 1.478.002
Diğer Faktoring Alacakları
13.319 13.319 16.939 16.939
Takipteki Alacaklar
(6) 8.114 8.114 6.065 6.065
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(6) -8.114 -8.114 -6.065 -6.065
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 158.064 158.064 152.963 152.963
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 243 243 386 386
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 12.655 12.655 12.547 12.547
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
40 40 44 44
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(11) 8.648 8.648 5.567 5.567
ARA TOPLAM
2.793.456 0 2.793.456 1.713.716 0 1.713.716
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.479 3.479 3.479 3.479
Satış Amaçlı
(12) 3.479 3.479 3.479 3.479
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.796.935 0 2.796.935 1.717.195 0 1.717.195
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
(13) 885.937 885.937 530.003 530.003
FAKTORİNG BORÇLARI
(5) 1.413.115 1.413.115 795.033 795.033
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(15) 68.578 68.578 81.230 81.230
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(14) 89.387 89.387 65.860 65.860
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(17) 5.220 5.220 3.693 3.693
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.180 5.180 3.653 3.653
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
40 40 40 40
CARİ VERGİ BORCU
(10) 28.242 28.242 13.066 13.066
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 1.954 1.954 2.089 2.089
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 532 532 681 681
ARA TOPLAM
2.492.965 2.492.965 1.491.655 1.491.655
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(18) 303.970 303.970 225.540 225.540
Ödenmiş Sermaye
175.000 175.000 140.000 140.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.218 13.218 13.218 13.218
Kar Yedekleri
16.579 16.579 14.234 14.234
Yasal Yedekler
16.579 16.579 14.234 14.234
Kar veya Zarar
99.173 99.173 58.088 58.088
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
15.743 15.743 11.185 11.185
Dönem Net Kâr veya Zararı
83.430 83.430 46.903 46.903
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.796.935 2.796.935 1.717.195 1.717.195
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
531.107 531.107 289.694 289.694
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
(27) 33.250.169 575 33.250.744 24.606.557 575 24.607.132
VERİLEN TEMİNATLAR
(27) 2.582.673 2.582.673 2.161.984 2.161.984
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
(27) 2.823.485 4.622 2.828.107 1.640.119 5.190 1.645.309
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
39.187.434 5.197 39.192.631 28.698.354 5.765 28.704.119
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053254
BIST