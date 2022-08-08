***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Yeni Bakiye100.000 13.557 -339 11.616 17.107 41.588 183.529Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.110 14.110İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı40.000 -40.000 0Kar Dağıtımı2.618 34.078 -41.588 -4.892Dağıtılan Temettü-4.892 -4.892Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.618 -2.618 0Diğer41.588 -41.588Dönem Sonu Bakiyeler140.000 13.557 -339 14.234 11.185 14.110 192.747Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540Yeni Bakiye140.000 13.557 -339 14.234 11.185 46.903 225.540Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)83.430 83.430İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı18 35.000 -35.000 0Kar Dağıtımı2.345 39.558 -46.903 -5.000Dağıtılan Temettü-5.000 -5.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.345 -2.345 0Diğer46.903 -46.903 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 13.557 -339 16.579 15.743 83.430 303.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(19) 404.938 181.871 241.295 98.143FAKTORİNG GELİRLERİ404.938 181.871 241.295 98.143Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler265.270 125.685 156.075 70.463İskontolu263.335 123.627 155.015 69.051Diğer1.935 2.058 1.060 1.412Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar139.668 56.186 85.220 27.680İskontolu139.645 56.180 85.197 27.680Diğer23 6 23 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(22) -245.121 -124.568 -143.516 -68.550Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-224.458 -34.240 -131.628 -65.683Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-86.616Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-7.657 -2.431 -3.450 -2.196İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-9.498 -112 -5.817 -112Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.508 -1.169 -2.621 -559BRÜT KAR (ZARAR)159.817 57.303 97.779 29.593ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(20) -48.228 -27.645 -23.374 -12.848Personel Giderleri-31.039 -18.724 -14.221 -8.324Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-2.036 -252 -1.736 -251Genel İşletme Giderleri-15.153 -8.669 -7.417 -4.273BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)111.589 29.658 74.405 16.745DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(21) 34.005 8.464 18.293 5.513Bankalardan Alınan Faizler794 385 553 292Kambiyo İşlemleri Karı27.715 3.340 14.789 2.723Diğer5.496 4.739 2.951 2.498KARŞILIK GİDERLERİ(23) -6.627 -14.402 -2.495 -7.733Özel Karşılıklar-6.627 -14.402 -2.495 -7.733DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(24) -26.697 -3.650 -15.355 -2.627Kambiyo İşlemleri Zararı-25.371 -3.286 -14.164 -2.515Diğer-1.326 -364 -1.191 -112NET FAALİYET KARI (ZARARI)112.270 20.070 74.848 11.898BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.270 20.070 74.848 11.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(10) -28.840 -5.960 -19.898 -3.953Cari Vergi Karşılığı-28.975 -6.018 -20.033 -4.011Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi135 58 135 58SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)83.430 14.110 54.950 7.945DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI83.430 14.110 54.950 7.945Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları83.430 14.110 54.950 7.945Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı132.126 38.370Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri265.270 125.685Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-221.692 -119.050Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar(19) 139.668 56.186Elde Edilen Diğer Kazançlar(21) 32.505 5.415Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar(6) 1.500 3.049Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-28.289 -18.710Ödenen Vergiler-13.154 -3.641Diğer-43.682 -10.564Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-123.449 -45.212Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.062.863 -257.078Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.077 1.555Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)618.082 47.602Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-9.587 40.927Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)336.013 126.077Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-15.171 -4.295Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.677 -6.842YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(7-8-9) -8.778 -9.007Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller522Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.778 -8.485FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit23.527 25.000Temettü Ödemeleri-5.000 -4.892Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.065 -3.065Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit15.462 17.043Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)15.361 1.716Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2.4) 47.268 6.753Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2.4) 62.629 8.469Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)83.430 14.110 54.950 7.945DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.430 14.110 54.950 7.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(3-4) 62.629 0 62.629 47.268 0 47.268GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.551.177 2.551.177 1.494.941 1.494.941Faktoring Alacakları(5) 2.551.177 2.551.177 1.494.941 1.494.941İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.537.858 2.537.858 1.478.002 1.478.002Diğer Faktoring Alacakları13.319 13.319 16.939 16.939Takipteki Alacaklar(6) 8.114 8.114 6.065 6.065Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(6) -8.114 -8.114 -6.065 -6.065ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 158.064 158.064 152.963 152.963MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 243 243 386 386YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(9) 12.655 12.655 12.547 12.547CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI40 40 44 44ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0DİĞER AKTİFLER(11) 8.648 8.648 5.567 5.567ARA TOPLAM2.793.456 0 2.793.456 1.713.716 0 1.713.716SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.479 3.479 3.479 3.479Satış Amaçlı(12) 3.479 3.479 3.479 3.479Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.796.935 0 2.796.935 1.717.195 0 1.717.195YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(13) 885.937 885.937 530.003 530.003FAKTORİNG BORÇLARI(5) 1.413.115 1.413.115 795.033 795.033TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(15) 68.578 68.578 81.230 81.230İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(14) 89.387 89.387 65.860 65.860GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLAR(17) 5.220 5.220 3.693 3.693Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.180 5.180 3.653 3.653Genel KarşılıklarDiğer Karşılıklar40 40 40 40CARİ VERGİ BORCU(10) 28.242 28.242 13.066 13.066ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 1.954 1.954 2.089 2.089SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(16) 532 532 681 681ARA TOPLAM2.492.965 2.492.965 1.491.655 1.491.655SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR(18) 303.970 303.970 225.540 225.540Ödenmiş Sermaye175.000 175.000 140.000 140.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler13.218 13.218 13.218 13.218Kar Yedekleri16.579 16.579 14.234 14.234Yasal Yedekler16.579 16.579 14.234 14.234Kar veya Zarar99.173 99.173 58.088 58.088Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.743 15.743 11.185 11.185Dönem Net Kâr veya Zararı83.430 83.430 46.903 46.903YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.796.935 2.796.935 1.717.195 1.717.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ531.107 531.107 289.694 289.694TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR(27) 33.250.169 575 33.250.744 24.606.557 575 24.607.132VERİLEN TEMİNATLAR(27) 2.582.673 2.582.673 2.161.984 2.161.984TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER(27) 2.823.485 4.622 2.828.107 1.640.119 5.190 1.645.309NAZIM HESAPLAR TOPLAMI39.187.434 5.197 39.192.631 28.698.354 5.765 28.704.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053254BIST