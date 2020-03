***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/04/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih06/04/2020Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Beşiktaş/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2020 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 60.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. BDDK'dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihli toplantısında 2019 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833282BIST