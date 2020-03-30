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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
06/04/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Beşiktaş/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2020 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 60.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. BDDK'dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2020 tarihli toplantısında 2019 yılı faaliyet dönemi  Olağan Genel Kurul toplantısının 6 Nisan 2020 Pazartesi günü  saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi  atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,  gereken işlemleri yapmak için  Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833282


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Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,12 14,17 -0,30  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 -0,01  
B. Petrol 25,73 25,73 -2,22  
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