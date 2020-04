***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih06/04/2020Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2020 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 60.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. BDDK'dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Gündemin 1. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Başkanlığa Dikran Gülmezgil, Oy Toplama Memurluğuna Cavit Yakar, Tutanak Yazmanlığı ‘na Melissa Gülmezgil Bağ aday gösterildi, başka aday olmadığından, genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Genel Kurulun onayı için oya sunuldu oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. 2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2019 mali yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporu Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil tarafından okundu, genel kurulun onayı için oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı. 3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2019 mali yıllarına finansal tablolar mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı H.Faruk ÇEVİK tarafından okundu, genel kurulun onayı için oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı. 4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2019 mali yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Tüm Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle ibraları toplantıya katılan diğer ortakların onayına sunuldu, tüm üyeler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5. Gündemin 5. Maddesine geçildi Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. uyruklu Dikran Gülmezgil, T.C. Uyruklu Melissa Gülmezgil Bağ, T.C. Uyruklu Erdoğan Özen, T.C. Uyruklu Dursun Ali Alp, T.C. Uyruklu Alen Bağ ın 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı. 6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri için 01.01.2020 tarihinden itibaren Dikran Gülmezgil 70.000,00 TL, Melisa Gülmezgil Bağ 42.000,00 TL, Dursun Ali Alp 5.000,00 TL aylık net ücret ödenmesi önerildi, oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı. 7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Şirketin 06.04.2020 Tarihli ve 2020/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. Md. hükümleri uyarınca Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin uluslararası Muhasebe ve Denetim standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama ve Denetim Standartlarına göre şirketimizin Bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Sitesi Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 5890269940 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0589026994000013 Mersis Numaralı "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S." tarafından yapılması toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı. 8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler, iskonta esası üzerine düzenlemeler dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 15 ay için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı. 9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin SERMAYE maddesi ile ilgili Madde 6'nın Şirketin sermayesinin 60.000.000,00.- TL. 'sın dan 100.000.000,00.-TL. 'sına arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen ve onaylanan tadil tasarısının görüşülüp oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir. 10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. BDDK' dan izin alınması şartı ile 2020 takvim yılı içerisinde 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulunun tayin edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan yine BDDK'nın uygun göreceği tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Dilek ve öneriler bölümüne geçildi. Gündem maddeleri ile ilgili veya gündemin dışında herhangi bir dilek veya öneri sunan olup olmadığı soruldu, herhangi bir dilek veya öneri sunan olmadı. Başka madde kalmadığından toplantıya saat 14.25 'te son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 06.04.2020 Tarihinde Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbul Gerçekleşmiştir.