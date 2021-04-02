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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.04.2021 17:19



***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
12/04/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Beşiktaş/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2021 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 100.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 02.04.2021 tarihli toplantısında 2020 yılı faaliyet dönemi  Olağan Genel Kurul toplantısının 12 Nisan 2021 Pazartesi günü  saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi  atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,  gereken işlemleri yapmak için  Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922939


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Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,04  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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