***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi02/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2020-31/12/2020Tarih12/04/2021Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Beşiktaş/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2021 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 100.000.000 TL?den 140.000.000 TL?ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığına Dikran Gülmezgil, Oy toplayıcılığına Herman Gürciyan ve Yazmanlığa Melissa Gülmezgil Bağ önerildi, oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. 2- 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu yönetim kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Koordinatör Haluk Faruk ÇEVİK tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4- 2020 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5- 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 6- Yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için şu şekilde huzur haklarının net aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dikran Gülmezgil 120.000.- TL, Melissa Gülmezgil Bağ 50.000.- TL, Dursun Ali Alp 6.000.- TL 7- Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 15 ay için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 8- 2019 ve 2020 yılı dönem karlarından 40.000.000.- TL sermayeye ilave etmek üzere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 100.000.000.- TL olan sermayenin 140.000.000.- TL sına çıkarılmasına ve eklenen tutarın 2019 ve 2020 yılı karlarının ayrılmış kısımlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen ve onaylanan sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin ekteki şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 9- 2021 takvim yılı içinde 31.12.2021 tarihine kadar yönetim kurulunun tayin edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan 4.158.833,17.- TL net paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 10- Görüşülecek başka bir konu olmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 12.04.2021 Tarihinde Saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926835BIST