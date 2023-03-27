***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.03.2023 17:01
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2022-31/12/2022
Tarih
30/03/2023
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2023 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8.15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 175.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2022 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 30 Mart 2023 Pazartesi günü saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128171
BIST