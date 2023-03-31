***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2022-31/12/2022Tarih30/03/2023Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2023 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8.15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 175.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığına: Dikran GÜLMEZGİL'in, Oy Toplayıcılığına: Herman GÜRCİYAN'ın ve Katipliğe: Erdoğan ÖZEN'in seçilmelerine ve divan heyetine tutanakların imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi. 2- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Erdoğan ÖZEN tarafından okundu daha sonra bağımsız denetim raporu Herman GÜRCİYAN tarafından okundu, müzakeye açıldı söz alan olmadı. 3- 2022 yılına ait finansal tablolar Herman GÜRCİYAN tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı. 4- Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 5- Şirket yönetim kurulu seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile Dikran GÜLMEZGİL, Melisa GÜLMEZGİL BAĞ, Alen BAĞ, Prof. Dr. Dursun Ali ALP ve Erdoğan ÖZEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 6- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşmeye açıldı. Dikran GÜLMEZGİL?e ayda **- TL net, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ?a **- TL net, Ali ALP'e **-TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7- 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması ile ilişkin yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 8- 15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi. 9- Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 175.000.000.- TL sından 350.000.000.- TL sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 23.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083893227 sayılı yazıları ile izni alınan ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi. 10- Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda 31.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulunun teyit edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan BDDK'nın uygun göreceği tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.03.2023 Tarihinde Saat 14:00'daEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbuladresinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130219BIST