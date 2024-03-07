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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.03.2024 16:19
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2023-31/12/2023
Tarih
14/03/2024
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2024 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8.15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 350.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 07.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2023 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 14 Mart 2024 Perşembe günü saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256379


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