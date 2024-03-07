***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2023-31/12/2023Tarih14/03/2024Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2024 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8.15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 350.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 07.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2023 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 14 Mart 2024 Perşembe günü saat:14:00'de, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına Bakanlık temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256379BIST