***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2023-31/12/2023Tarih14/03/2024Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 2024 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8.15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 350.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması, 10. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi, 11. Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1-Toplantı Başkanlığına: Melissa GÜLMEZGİL BAĞ'ın, Oy Toplayıcılığına: Herman GÜRCİYAN 'ın ve Katipliğe: Erdoğan ÖZEN'in seçilmelerine ve divan heyetine tutanakların imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi. 2-2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Erdoğan ÖZEN tarafından okundu daha sonra bağımsız denetim raporu Herman GÜRCİYAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3-2023 yılına ait finansal tablolar Herman GÜRCİYAN tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı. 4- Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 5- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşmeye açıldı. Dikran GÜLMEZGİL'e ayda **- TL net, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ'a **- TL net, Dursun Ali ALP'e **-TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 6-2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması ile ilgili yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 7-15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi. 8-Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 350.000.000.-TL'sından 1.000.000.000,-TL'sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094693410 sayılı yazıları ile izni alınan ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi. 9-Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulunun teyit edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan BDDK'nın uygun göreceği tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi14/03/2024AçıklamalarŞirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 14.03.2024 Tarihinde Saat 14:00'daEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbuladresinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258797BIST