***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/04/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 30/879 sayılı kararı ile 300.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942099BIST