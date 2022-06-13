***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.06.2022 10:29
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı kararı ile 421.000.000.-TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036869
BIST
10:572.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,85
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
10:5717,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1493
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:5718,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0912
|Açılış
|: 17,9200
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|Önceki Kapanış
|: 17,8500
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18,2021
En Düşük
17,8779
10:571.028,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.028,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:57
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,56
|173.896.436
|% 8,48
|
|EUREN
|23,36
|215.610.234
|% 8,15
|
|TSGYO
|5,71
|33.827.685
|% -6,09
|
|ULUUN
|19,89
|40.391.857
|% -4,28
|
|TETMT
|225,00
|2.332.020
|% -4,13
|
|SOKM
|13,42
|53.448.856
|% -3,87
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|47,32
|1.605.525.044
|% 1,33
|
|EREGL
|32,22
|554.393.845
|% -3,07
|
|SISE
|22,18
|459.539.718
|% -0,18
|
|SASA
|43,16
|410.984.954
|% -1,82
|
|KRDMD
|13,69
|343.411.873
|% -2,14
|
|DOHOL
|4,05
|311.184.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|189.433.367
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,73
|184.835.462
|% -0,42
|
|SEGYO
|1,18
|42.467.555
|% 1,72
|
|TSKB
|2,38
|83.378.697
|% -0,83
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2496
|17,2597
|% 0,87
|
|Euro
|18,0716
|18,1028
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0095
|21,1149
|% 0,02
|
|Frank
|17,2922
|17,3963
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5749
|4,5978
|% 0,61
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,19
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,09
|