Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

14.09.2022 11:45
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç çlarına ilişkin 525.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibarıyla vadesine iki aydan daha kısa süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 445.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 445.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 421.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, Kalan 24.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 421.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.SPK'nın 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı kararı çerçevesinde, bu defa 17.06.2022 tarihi itibarıyla itfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 24.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için 05.09.2022 tarihi itibarıyla ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir. Şirketimiz tarafından 24.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063033


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:153.325
Değişim :  -2,98% |  -101,98
Açılış :  3.419  
Önceki Kapanış :  3.427  
En Yüksek
3.436 En Düşük
3.277
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 31,72 30.360.389 % 9,99  
PAGYO 23,12 9.106.573 % 9,99  
COSMO 43,60 543.518 % 9,99  
RODRG 40,18 3.706.324 % 9,96  
HURGZ 2,91 57.261.063 % 8,58  
daha fazla
12:13 Alış Satış %  
Dolar 18,2501 18,2581 % 0,05  
Euro 18,2600 18,2674 % 0,41  
Sterlin 21,0078 21,1131 % 0,46  
Frank 18,9174 19,0313 % 0,10  
Riyal 4,8411 4,8654 % 0,00  
daha fazla
12:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 1,36  
Altın Gr. 1.000 1.000 1,22  
Cumhuriyet 6.729 6.831 7,00  
Tam 6.759 6.810 -6,00  
Yarım 3.293 3.329 -3,00  
Çeyrek 1.652 1.664 -2,00  
Gümüş.Ons 19,47 19,50 0,15  
Gümüş Gr. 11,43 11,44 0,07  
B. Petrol 93,13 93,13 -0,04  
Seans Raporu 12:13
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru