***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç çlarına ilişkin 525.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı toplantısında Başvuru tarihi itibarıyla vadesine iki aydan daha kısa süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, Şirketimize 445.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 445.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 421.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, Kalan 24.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 421.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır.SPK'nın 09.06.2022 tarih ve 30/876 sayılı kararı çerçevesinde, bu defa 17.06.2022 tarihi itibarıyla itfa tarihi gelmiş ve ödenmiş bonoların itfasına dair belgeleri Kurul ile paylaşılmış ve yukarıdaki paragrafta sözü geçen 24.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kısmı için 05.09.2022 tarihi itibarıyla ek ihraç belgesi Kurul tarafından Şirketimize teslim edilmiştir. Şirketimiz tarafından 24.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063033BIST