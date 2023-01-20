***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.01.2023 15:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/12/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 266.300.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 16.11.2022 tarihli başvuru Kurulun 22.12.2022 tarih ve 76/1820 sayılı toplantısında 265.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "42.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraç 12.01.2023 tarihinde itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma aracına istinaden oluşturulan 42.000.000TL'lik onaylanan ihraç belgesi 19.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 42.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103445
BIST
15:115.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 56,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
15:1118,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,0550
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|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,8388
En Düşük
18,7193
15:1120,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0066
|Açılış
|: 20,6100
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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20,4246
En Düşük
20,3003
15:111.165,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.165,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler15:09
|SDTTR
|110,20
|331.089.771
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.582.729
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.285.038
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.713.120
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|8.602.416
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,79
|566.191.041
|% -5,85
|
|ELITE
|41,62
|97.844.782
|% -5,24
|
|BRKSN
|12,40
|8.299.403
|% -4,54
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,20
|6.003.445.956
|% -0,91
|
|EREGL
|41,04
|4.859.398.718
|% 1,68
|
|AKBNK
|18,50
|3.510.747.753
|% 5,17
|
|KOZAL
|591,80
|3.453.876.447
|% 0,65
|
|YKBNK
|10,10
|3.261.539.741
|% 4,12
|
|EKGYO
|8,66
|2.832.129.895
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,10
|3.261.539.741
|% 4,12
|
|SKBNK
|2,98
|712.447.561
|% 4,56
|
|AKBNK
|18,50
|3.510.747.753
|% 5,17
|
|PETKM
|18,61
|3.233.652.852
|% 3,10
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8049
|18,8120
|% 0,13
|
|Euro
|20,3391
|20,3490
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,1697
|23,2859
|% -0,17
|
|Frank
|20,3517
|20,4743
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9899
|5,0150
|% 0,05
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.906
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|0,30
|
Seans Raporu
15:09
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15:24GENIL
Yüzde 4.38 oranında artışla 49.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 005 adet işlem
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15:22BJKAS
Yüzde 8.10 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 627, 398 adet işlem
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15:21BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 329, 004 adet işlem
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15:20XU100
Endeks 5, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 66, 982.00 milyon TL de
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15:17ASTOR
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 130 adet işlem