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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

20.01.2023 15:27
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/12/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 266.300.000TL nominal tutara kadar çeşitli faiz, vade ve koşullarda borçlanma araçları çıkarılması amacı ile SPK'ya yapılan 16.11.2022 tarihli başvuru Kurulun 22.12.2022 tarih ve 76/1820 sayılı toplantısında 265.000.000 TL olarak onaylanmıştı. İlgili onay yazısının 2. Maddesinde belirtilen "42.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine" ibaresinde belirtilen ihraç 12.01.2023 tarihinde itfa edilmiştir. İtfa edilen borçlanma aracına istinaden oluşturulan 42.000.000TL'lik onaylanan ihraç belgesi 19.01.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz tarafından 42.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103445


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